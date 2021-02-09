Репер Серьога станцював переможний TikTok на вершині Кіліманджаро

Білоруський і український репер Серьога станцював переможний танець на вершині вулкана Кіліманджаро.

Як повідомляє Укрінформ, відповідним відео виконавець поділився на своїй сторінці у TikTok.

Серьога піднявся на висоту близько 6 тисяч метрів на вершину Ухуру. Шлях точно не був простим для 44-річного артиста: він продирався крізь джунглі до справжніх льодовиків, яким вже мільйони років.

По завершенню екстремального челенджа артист зізнався, що цей виклик став для нього справжнім відкриттям.

“Спочатку це був дійсно веселий турпохід з жартами і примовками, але потім це перетворилося на справжнє випробування себе. Найбільше мене вразило усвідомлення того, наскільки ми інші люди, коли ми відкладаємо в сторону мобільні телефони і всі інші гаджети”, – розповів репер.