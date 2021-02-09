Фалькова грамота

Как передаёт корреспондент The Moscow Post , накануне на совещании Совета по науке при Президенте РФ разгорелся скандал из-за зарплат ученым в Новосибирском государственном университете. Принимавшая в нем участие старший научный сотрудник Института цитологии и генетики Новосибирской области Анастасии Проскуриной. Та рассказала, что зарабатывает 25 тысяч рублей, а руководство вынуждает ее и коллег работать на полставки, «чтобы отчитаться в повышении зарплат».

Вопрос с зарплатами крайне заинтересовал Президента. Ведь, по словам министра финансов Антона Силуанова, сейчас средняя зарплата ученых должна быть на уровне 80 тыс. рублей. А на неделе — «филькина грамота»? Присутствовавший на совещании министр науки и высшего образования Валерий Фальков никак не смог объяснить слова Проскуриной. Теперь Путин ждет отчет Фалькова и Силуанова, а ситуацией в Институте цитологии займется прокуратура.

Никто не удивился, потому что министр Фальков — во многом случайный человек в Правительстве. А такой может не просто не принести пользы, но и наделать беды, Как утверждают злые языки, якобы его на эту должность пролоббировал мэр Москвы Сергей Собянин. Они оба из Тюмени, и должны были сработаться еще там.

Наука не при делах?

Ранее господин Фальков с 2013 по 2020 год трудился ректором Тюменского государственного университета, откуда подтянул значительную часть своей команды. Оттуда же в качестве его секретаря пришла Елена Дружинина. В Тюменском ГУ она трудилась советником ректората, а в правительстве менее чем за полгода вдруг стала заместителем Фалькова.

Как утверждают злые языки, якобы Валерий Фальков и Елена Дружинина находятся в близких отношениях, чем можно объяснить её карьерный взлет. Прямо как слухи о близости Сергея Собянина и его «социального» заместителя Анастасии Раковой, которая «вдруг» стала рулить многомиллиардными московскими бюджетами.

Видимо, в этом случае ни о каком профессионализме говорить не приходится. Проблемы науки и образования он, похоже, не понимает. Это вскрылось летом на дискуссии министра с членами РАН. Ученых крайне волновала судьба Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), выборы директоров институтов и многое другое.

Как пишет «Московский комсомолец» , в стране запущена «реформа» РФФИ — часть его активов собираются передать Российскому научному фонду, а остальное слить с Институтом научной информации по общественным наукам и Всероссийским институтом научной техинформации.

Елена Дружинина. Пока последние ученые покидают министерства, их места невесть как занимают приближённые к Фалькову люди, работавшие с ним еще в Тюмени

Это буквально уничтожит РФФИ. Ученые не могли понять, чем провинился институт, а Фальков ничего не смог пояснить. Скорее всего, дело в том, что РФФИ демократично распределял деньги на научные исследования. Исследования Фалькову не нужны, а деньги понадобились на другое?

Параллельно с этим продолжается уничтожение Международного центра научной и технической информации (МЦНТИ) — одной из ключевых институций в научной среде, элементе интеграции российской науки в мировое научное сообщество.

Как утверждают авторы блога «Нью Москоу» на «Яндекс.Дзен» , якобы министр Фальков заблокировал счета МЦНТИ, чем оставил сотрудников без зарплаты. По слухам, некоторые из них уже перебираются за границу.

До этого Фалькову приписывали грубое вмешательство в работу Центра, хотя таких полномочий как министр он не имеет. Он же каким-то образом оказался в Комитете полномочных представителей государств-членов МЦНТИ, что немало озадачило ученых. Еще больше их могло озадачить письмо Фалькова в АО «ЮниКредит Банк» с требованием аннулировать подпись директора.

Отметим, что ни подтверждения, ни опровержения информации о письме найти не удалось, но на условиях анонимности в Центре нам сказали, что проблемы с зарплатой есть, а внутри растет политическая напряженность из-за вмешательства в его дела. По слухам, таким «кульбитом» Факльков мог отсечь неугодных директоров Центра от финансов. На этом основании работники могут обратиться на руководство в прокуратуру. Фальков будет только рад?

Конечно, Фалькову досталось трудное наследство от экс-министра заочника Котюкова. Слияние институтов, дезорганизация научной работы. Котюков это наследство не преодолел, а расширил. Уже в марте его команду покинул единственный остававшийся серьёзный ученый, академик, уже бывший первый замглавы министерства Григорий Трубнников.

Трубников вернулся в Объединенный институт ядерных исследований в Дубне. Видимо, оценил, как Фальков «радеет» за науку, и понял, что вместе с ним ничего сделать в Правительстве не выйдет. Зато у Фалькова остались статс-секретарь Лукашевич — юрист, заммиинстры Медведев, Нарукавников и Боровская — экономисты, Бочарова — юрист и экономист. Такие вот «кадры от образования».

Как предсказывало издание «Аргументы недели» , уход Трубникова окончательно превратило министерство в очередную «высшую школу экономики», в которой люди руководят тем, в чём совершенно ничего не понимают.

Последний связанный с наукой и образованием скандал — инициатива сенатора Андрея Климова регламентировать просветительскую деятельность. По факту это будет означать запрет ученым вести лекции для коллег и иностранных студентов без одобрения властей. Ученые резко раскритиковали законопроект, но Фальков даже голоса не подал. Ему это неинтересно?

Где деньги, Зин?

Такой вопрос, цитируя классика, задал Владимир Путин своим министрам после слов ученой Анастасии Проскуриной. У нас вопрос такой же. Если на ученых и преподавателей давят, то почему не платят? Ответ может быть прозаичным — коррупция в Минобре и желание перераспределить бюджетные потоки «туда, куда надо».

Первый громкий коррупционный скандал случился через несколько месяцев после назначения Фалькова, летом 2020 года. Тогда полиция задержала статс-секретаря Министерства образования Марину Лукашевич, зама Фалькова, а также чиновника Россотрудничества Михаила Попова. Лукашевич заподозрили в мошенничестве, что могло принести ведомству многомиллионный ущерб. Об этом писал «Коммерсант» .

Наука и образование разваливаются, а экс-зама Фалькова Марину Лукашевич (на фото) заподозрили в коррупции?

По данным следствия, ущерб от действий Лукашевич и Попова составил 50 млн рублей. Речь о пяти контрактах на автоматическую обработку научных данных для нужд Минобрнауки, которые могли достаться близкой к Лукашевич фирме. А Попов в прошлом занимал пост в министерстве, где как раз занимался госзакупками. Контракты заключались уже несколько лет назад, с «Центром развития науки», якобы под руководством самой Лукашевич.

При этом, как пишет издание «Лайф» , скорее всего 50 млн по госконтрактам — это эпизод, а Лукашевич могли отдельно заподозрить в хищении 40 млн рублей. Пока что полной ясности нет, но понятно, что скандал бьет по самому министру Фалькову.

Лукашевич считалась человеком Ольги Голодец. Похоже, что ссориться с влиятельной дамой Фальков не захотел. И тут же за нее предложили внести залог в 8 млн рублей, 3 из которых готово было внести третье лицо — некий индивидуальный предприниматель.

Фальков должен был понимать, что за люди оказались в его команде. И если уж кто-то попался и стал подозреваемым, то выгораживать Лукашевич министерством было, по меньшей мере, нельзя. Но за неё тут же «впрягся» зависимый от Фалькова директор Федерального института развития образования Александр Асмолов.

Сейчас Лукашевич и Попов должны находиться под стражей, но вестей от них что-то давно не было. Есть мнение, что их пытаются «отмазать» и отпустить под домашний арест, а потом и вовсе развалить дело.

На сайте Морсгорсуда есть информация, согласно которой адвокаты задержанных обжалуют продление ареста. В январе 2021 года Попов ходатайство Попова удовлетворили, но других движений по делу пока нет. Документы находятся в канцелярии суда, но публикация постановления об удовлетворении ходатайства запрещена. Их пытаются «вытащить»?

Вся эта история вызвала огромный резонанс. Раздались требования о немедленной отставке Фалькова. «Это правила любой цивилизованной страны. Если руководитель допустил в своем ближайшем окружении наличие такого рода криминально-финансовых скандалов, он должен уйти», — цитирует слова секретаря центрального комитета партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича «Ура.ру» .

И это на фоне огромного скандала 2019 года, с которым Факльков, как министр, тоже так и не смог разобраться. Речь о нескольких сотрудниках Минобрнауки еще «котюковского разлива». По данным «Известий» , они также попались а госконтрактах — на создание специализированной информационной системы обработки результатов научной деятельности — общая сумма 360 млн рублей. Она разрабатывалась в рамках федеральной целевой программы, но так и не заработала.

При таких делах, о каком реальном росте зарплат научных сотрудников может идти речь, о каком развитии науки и образования? Если в министерском кресле оказался непригодный для этого человека, об этом очень быстро станет известно. И случай с Институтом цитологии и генетики Новосибирской области, наверняка, не единственный. Если прокуратура подтвердит нарушение — в министерстве образования «полетят головы»?

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