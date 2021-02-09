Продуктовые антирекорды

В Минэкономразвития признали недостаточным принятый в декабре механизм по сдерживанию цен: продукты продолжают дорожать

За год цены на продукты питания в РФ выросли на 7,6%. Это не только российская тенденция – аналогичная ситуация наблюдается и на мировых рынках. В Минэкономразвития признали, что механизмов сдерживания цен, которые были приняты в конце 2020 года, недостаточно для стабилизации положения дел, и нужны иные шаги.

В декабре 2020 года правительство запустило механизмы сдерживания цен, однако продукты питания становятся все дороже. Как следует из информации Росстата, в январе 2021 года по сравнению с декабрьскими показателями потребительские цены поднялись на 0,7%. Если сравнивать их с январем 2020 года, рост составил 5,2%. Ускорение инфляции обусловлено ростом цен на продукты питания – в январе 2021 года они выросли на 1% относительно предыдущего месяца и на 7,6% — по сравнению с уровнем цен годом ранее. Наиболее значительный рост продемонстрировали овощи и фрукты (в среднем 4,8% по сравнению с декабрем). Так, в частности, помидоры повысились в цене на 14,6%, виноград – на 13%, морковь – на 8,2%, картофель – на 7,1%. Впрочем, как обещают в Минсельхозе, когда будет собран новый урожай, цены снизятся, а нынешнее повышение связано с сезонными тенденциями, и для января это типично. Но если сравнить цены в январе 2020 и 2021 года, сейчас плодоовощная продукция дороже на 16,33%, чем годом ранее.

По данным Росстата, на 1,4-2,2% подорожали курица, пшеничная мука, икра лососевых рыб и майонез. Рыба, мясные консервы для детского питания, рыбные и овощные консервы, шоколад, кетчуп, овсяные хлопья и шоколад повысились в цене на 1-1,3%. Подсолнечное масло подорожало в 39 регионах, в таком же количестве субъектов стало стоить дешевле, а в 7 цены остались на прежнем уровне. Подешевели яйца (0,3%), мед (0,1% и пшено (0,6%). Цены на сахар снизились в 73 регионах, в 9 – повысились, а еще в 7 – не поменялись.

Недостаточные меры

В конце 2020 года наблюдался резкий скачок цен на продукты питания, поэтому правительство приняло меры, введя механизмы их снижения. В минувший четверг, 4 февраля, министр экономического развития Максим Решетников в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина заявил, что цены на продукты – это вопрос, который носит приоритетный характер. Он также констатировал, что уже предпринятых шагов недостаточно для того, чтобы их сдержать.

Внедрение механизма сдерживания цен произошло после того, как президент обратил внимание на подорожание продуктов, удивившись росту цен. Законопроект, принятый в конце декабря, дает правительству возможность держать цены на социально значимые продукты под контролем и сдерживать их рост. В перечень социально значимых вошли несколько видов мяса, курица, рыба, молочные продукты, подсолнечное масло, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, некоторые крупы, вермишель и несколько видов овощей. Цены на них могут устанавливаться на срок не более 90 дней при условии, что на протяжении 60 дней подряд рост достигает 10% и более с исключением сезонного фактора.

Упомянутые выше меры предполагали заключение договоренностей Минсельхоза России, Минпромторга России и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) с производителями и ретейлерами, а также контроль цен налоговой службой и Росстатом. Срок действия этих соглашений завершится в конце первого квартала текущего года. Они затронули производителей сахара и подсолнечного масла. В частности, оптовая цена на сахар ограничена 36 рублями за килограмм, а розничная – 46 рублями. Что касается подсолнечного масла, оптовая и розничная цена для него составляют 95 и 110 рублей за 1 литр соответственно.

Второе направление деятельности правительства по этому вопросу направлено на поддержку производителей. Речь идет о программе льготного кредитования на увеличение посевов и переработку для производителей сахара, а также о вводе экспортной пошлины на семена подсолнечника и сою. Также власти установили субсидии для мукомолов и хлебопеков.

В данный момент Минэкономразвития работает над механизмом ценового демпфера, который будет функционировать на постоянной основе. Он начнет действовать с 1 апреля. Как пояснил Решетников, задача данного механизма заключается в том, чтобы предотвратить влияние колебаний и высоких цен на мировом рынке на внутренний рынок России.

Первая составляющая механизма – экспортная пошлина, которая будет меняться в соответствии с установленными правилами, вторая – поддержка производителей, которые должны иметь мотивацию для развития и увеличения производства. Кроме того, как отметил министр, важно в срочном порядке развивать и собственную биржевую торговлю. Запуск регистрации контрактов планируется с 1 апреля. По словам Решетникова, демпфер позволит вернуть средства, полученные с внешних рынков, в виде дополнительных инвестиций в сельское хозяйство.

Общая тенденция

Во время совещания с главой Минэкономразвития президент России Владимир Путин обратил внимание, на ухудшение ситуации на мировом рынке продовольствия в целом и на влияние этой тенденции на ситуацию в РФ.

О том, что на мировых рынках наблюдается рост цен, заявили на минувшей неделе эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной комиссии ООН (ФАО). По их данным, рост индекса продовольственных цен в январе 2021 года составил 4.3% и достиг рекордного уровня впервые с июня 2014 года.

В наибольшей степени рост цен коснулся зерновых культур: они стали дороже на 7,1%. Прежде всего, к этому привело значительное (на 11,2%) повышение мировых цен на кукурузу. Соответствующий тренд, по оценке экспертов, связан с сокращением предложения на фоне крупных закупок со стороны Китая, снижением объемов производства и имеющихся запасов в США, а также приостановкой на экспорт кукурузы в Аргентине.

В марте ожидается двукратное увеличение экспортных пошлин на пшеницу, в результате чего цены на данную культуру увеличились на 6,8%. А высокий импортный спрос и опасения сокращения предложения привели к росту цен на сахар в ЕС, России и Таиланде (на 8,1%). Индекс мировых цен на молочные и мясные продукты, в свою очередь, показал рост на 1,6% и 1% соответственно.

versia.ru