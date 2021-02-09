Нові автомобілі можуть подорожчати через Playstation і гаджети

Аналітики вважають, що вартість автомобілів може збільшитися через глобальний дефіцит комплектуючих, зокрема мікропроцесорів. Більшості світових виробників довелося скоротити або припинити виробництво автомобілів через брак чіпів, повідомляє «Твоя МАШИНА».

За даними IHS Markit, криза підірве виробництво 670 тис. авто, а в компанії Ford вже підрахували, що їх втрати можуть скласти до 2,5 млрд доларів.

Для деяких виробників криза стала причиною вимушеного закриття підприємств і тимчасового відсторонення від роботи десятків тисяч працівників.

Брак мікропроцесорів почалався восени, і ситуація продовжує погіршуватися. Однією з причин стало стрімке відновлення китайського авторинку, також свою роль зіграла пандемія. Карантин збільшив попит на ігрові приставки, такі як Playstation, ноутбуки та інші гаджети. У всіх цих пристроях використовуються ті ж чіпи, що і в сучасних автомобілях.

Mercedes-Benz, Porsche і інші великі компанії планують відмовитися від принципу виготовляти все в строк і повернутися до старої тактики – збирати великі запаси.

Збільшення витрат на закупівлю і утримання комплектуючих призвело до значного підвищення цін на автомобілі, які за минулі роки і так помітно зросли через інші фактори.

Натомість виробництво мікропроцесорів процвітає. Так, тайванська компанія TSMC, яка виробляє 70% мікроконтролерів, в 2020 році повідомила про рекордний прибуток.

Виробники прагнуть знайти способи компенсації через кризу чіпів. У Ford підрахували, що виробництво компанії може скоротитися на п’яту частину, що торкнеться пікапа F-150 – найприбутковішою моделі бренду.

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмайер попросив у компанії TSMC допомогти вивести світ із кризи. Оглядачі ринку роблять невтішні прогнози, що дефіцит продовжиться і в другій половині поточного року.