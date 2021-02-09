В Саратове задержали популярного оппозиционного политика, заявившего о желании выдвинуться в Госдуму

Депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко сегодня утром препроводили в отдел полиции

Популярный оппозиционный политик, депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко сегодня утром, 8 февраля, был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Данную информацию в своем telegram-канале опубликовала его коллега по партии, депутат Государственной Думы Ольга Алимова.

Алимова рассказала, что силовики поджидали Бондаренко в подъезде его дома. Депутата препроводили в отдел полиции, откуда он выложил на своем YouTube-канале видеоролик, на котором ему объясняют причины задержания.

Полицейские сообщили депутату, что ему вменяется совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях. (нарушение порядка организации собрания, митинга, демонстрации, шествия). Также правоохранители отмечают, что данное правонарушение якобы было совершено Бондаренко на несанкционированном шествии 31 января. Речь, идет, очевидно, о несанкционированной протестной акции в поддержку Алексея Навального, YouTube-трансляцию которого вел депутат.

Соратники Бондаренко по партии не исключают, что задержание Бондаренко может быть связано с его недавним заявлением о готовности выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Государственную Думу.

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко стал широко известен три года назад после появления видеозаписи, где он спорит с бывшим региональным министром труда, занятости и миграции Саратовской области Натальей Соколовой о размере прожиточного минимума. Тогда народный избранник решил провести эксперимент и последовать рекомендациям чиновницы – попробовать питаться на 3500 рублей в месяц. О своем самочувствии он сообщал подписчикам в социальных сетях. В настоящее время Бондаренко имеет популярнейший YouTube-канал «Дневник Депутата», где у него уже более 1,2 миллиона подписчиков.