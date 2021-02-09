Это незаконно: судья Вовк пожаловался на решение ВАКС о принудительном приводе в суд

Высший антикоррупционный суд разрешил принудительный привод главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Однако сам Вовк не удовлетворен этим решением. По его мнению, оно является «абсолютно незаконным» по нескольким причинам.

Вовк решил объяснить свою позицию относительно решения ВАКС, чтобы «избежать манипуляций и фейков».

Судья подчеркнул, что решение ВАКС «абсолютно незаконное сразу по нескольким причинам». Вот какие аргументы привел Павел Вовк:

Учитывая это, выполнять явно незаконные, преступные решения я не собираюсь, ведь они не имеют никакого правового смысла и не соответствуют букве закона. Ни я, ни мои коллеги из ОАСК, в отличие от НАБУ и тех, кто должен осуществлять судебный контроль, но не осуществляет его, – не нарушаем УПК, а наоборот, придерживаемся закона и Конституции,

– написал судья Вовк.

Он добавил, что на это решение ВАКС судья будет реагировать «всеми возможными юридическими мерами». Как отметил Вовк, речь идет о подаче жалоб и заявлений. Волк подытожил, что «закон и правда на нашей стороне».

«Уверен, что каждая фальсификация, каждое незаконное решение со стороны органа досудебного расследования и тех, кто должен, но не осуществляет судебный контроль за его действиями, – превратится в реальное уголовное дело», – сказал судья.

В чем обвиняют Павла Вовка

24ТВ