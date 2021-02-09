Новинка від Ferrari буде найшвидшим і найдорожчим кросовером в світі

У 2021 році компанія Ferrari планує випустити свій перший кросовер Purosangue. Автомобіль буде претендувати на звання найшвидшого SUV в світі, повідомляє «Твоя МАШИНА».

Перший кросовер бренду приніс найбільше суперечностей в історію марки.

Про розробку кросовера ще в 2017 згадав колишній глава компанії Серджіо Маркіонне. Через рік було офіційно оголошено назву нової моделі. Purosangue перекладається з італійської як «чистокровний».

Автомобіль буде виглядати, як піднята машина з кузовом Shooting Brake зі збільшеним кліренсом. Кросовер має перейняти деякі риси Roma GT, визнаного найкомфортнішим суперкаром бренду. Purosangue отримає довгий капот, масивну решітку радіатора і передню оптику, розділену на дві частини. Задня частина кузова буде схожа на модель GTC4Lusso.

Кросовер буде базуватися на переднемоторному алюмінієвому шасі, як і Roma GT. Агрегати будуть шести-, восьми- і 12-циліндрові, також будуть електрофіковані силові установки.

До цього компанія заявила, що поки не планує відмовлятися від 12-циліндрових агрегатів і продовжить удосконалювати свій 6,5-літровий двигун. Саме цей мотор на 800 к.с., ймовірно, отримає топова версія Purosangue. Хоча більш ймовірно, що з’явиться версія з бензин-електричною установкою на базі 3,9-літрового мотора V8 від Roma GT, потужність якої складе 700 к.с.

Виробництво Ferrari Purosangue планується в 2021 році. Ціна складе не менше 300 тис. євро, тобто автомобіль стане однією з найдорожчих машин класу.