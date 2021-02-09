В Украине сообщили о подозрении «вору в законе» и двум «смотрящим»

Следователи сообщили о подозрениях в распространении преступного влияния и организации сходки «вору в законе» и двум «смотрящим», отбывающим наказание в колонии.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, сообщено о подозрении «вору в законе» по кличке «Гига Озургетский» по факту распространения преступного влияния в обществе лицом в статусе «вора в законе» (ч. 3 ст. 255-1 УК Украины), а также ему и двум «смотрящим» сообщено о подозрении по факту участия в проведении преступного собрания (сходки) представителей организованных групп и лиц, осуществляющих преступное влияние, для координации преступной деятельности, в том числе распределения сфер преступного влияния, а также с использованием средств связи (ч. 1 ст. 255-2 УК Украины).

По данным следствия, отбывая наказание в Новгород-Северской исправительной колонии № 31 за совершение законченного покушения на умышленное убийство, «Гига Озургетский», находясь в статусе субъекта повышенного преступного влияния — «вора в законе», распространил свое преступное влияние на территории исправительного учреждения. В частности, он назначил «смотрящими» за колонией двух пожизненно заключенных. Кроме того, все решения «Гиги Озургетского» были обязательны к исполнению осужденными при решении им конфликтных ситуаций между заключенными. Также он осуществлял контроль так называемого «общака» — поступления и распределения материальных благ и денежных средств, полученных преступным путем. К тому же он принял решение об организации преступного собрания и провел «сходку» в исправительной колонии.

Гига Озургетский / фото old.gp.gov.ua

С целью разоблачения преступной деятельности правоохранительными органами одновременно проведен ряд обысков по местам отбывания наказаний указанных лиц.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления Нацполиции Украины при оперативном сопровождения сотрудников Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.