НАПК продолжил раскручивать крымскую землю Тупицкого

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков составил 2 админпротокола в отношении председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого. Как выяснилось, он имел конфликт интересов из-за незадекларированнлго участка в Крыму.

Об этом сообщает пресс служба НСАПК.

“Еще 1 октября 2020 г. — почти за месяц до принятия известного решения КСУ — НАПК направило Александру Тупицкому запрос с просьбой объяснить, почему он не указал в декларации свой участок в Крыму, полученный им по законодательству государства-оккупанта. За такое нарушение НАПК должно было вручить судье админпротокол.

27 октября судья проголосовал за решение, в котором, в частности признавалось неконституционным право НАПК составлять админпротоколы. Итак, Александр Тупицкий совершил действия в условиях реального конфликта интересов. Теперь, когда Верховная Рада возобновила упомянутое право НАПК, мы должны составить 2 админпротокола по Тупицкому — по умышленному неуказанию участка в декларации и о конфликте интересов», — отметил Новиков.

Также он подчеркнул, что с 31 декабря 2020 г. действуют изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, по которым составить протокол о таких административных правонарушениях, если их совершил судья, могут только лично председатель Назка или его заместители.

Врученные протоколы будут переданы в суд, ведь признать лицо виновным в совершении административного нарушения, связанного с коррупцией, может только суд, сообщает НАПК.