Главу екатеринбургского штаба Навального принудительно везут в Москву на суд

Координатора штаба оппозиционера Алексея Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько принудительно доставят в Москву на рассмотрение административного дела по статье 19.3 КоАП («Неповиновение требованиям сотрудников полиции»).

Как сообщили в штабе, сейчас Гресько принудительно везут в аэропорт Кольцово сотрудники транспортной полиции.

«Это невероятно бредовое решение. Административный кодекс не разделяет правонарушения по степени тяжести. Нарушение статьи 19.3 настолько же тяжко, как, например, переход в неположенном месте. Давно ли вы слышали, чтобы за переход в неположенном месте в другом городе кого-то принудительно доставляли в суд на самолете?» — говорят в штабе.

24 января суд в Екатеринбурге арестовал Гресько на 10 суток по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ («Нарушение порядка проведения публичного мероприятия»). За день до этого Гресько задержали после несанкционированного митинга в поддержку Навального.

Позже стало известно, что в изолятор к активисту приехали полицейские из Москвы. Они утверждали, что Гресько оказал им неповиновение 17 января 2021 в аэропорту Внуково, хотя он, по его словам, прилетал встречать своего сына.