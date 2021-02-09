Що найчастіше викликає ранню сивину

Раннє посивіння волосся стає поширеною проблемою в наші дні. Сивина може з’явитись вже у підлітковому віці, або тоді, коли людині ледь за 20. Цьому може сприяти багато факторів, як дефіцит вітамінів, стрес, забруднення, генетика, куріння, пошкодження від сонця, певні захворювання тощо, пише Жіночий світ з посиланням на NDTV Doctor.

Ось кілька поширених факторів, які можуть призвести до раннього посивіння волосся:

Харчові дефіцити. Сучасне життя має шалений темп, тому фаст фуд стає все більш популярним у всьому світі. Але ви не можете отримати з нього оптимальну кількість поживних речовин, тому стільки людей страждають від дефіциту вітамінів D та В12, цинку та заліза, які можуть стати причиною передчасного посивіння. В такому разі, збалансоване харчування вирішить вашу проблему.

Генетика. Це основна причина ранньої появи сивини. Раса та етнічна приналежність також визначають вік, з якого починається посивіння. Раніше за всіх починають сивіти азійці.

Стрес. В першу чергу він позначається саме на шкірі та волоссі. Зокрема він може спричинити лупу, передчасне посивіння та випадання волосся. Тому зараз управління стресом стає важливішим, ніж будь-коли.

Куріння. Куріння негативно впливає майже на всі органи. Воно збільшує кількість вільних радикалів в організмі, що сприяє передчасному посивінню. Також кількість вільних радикалів збільшує пошкодження від сонячного світла, тому краще уникати тривалого перебування на сонці та не забувати користуватись сонцезахисним кремом і не забувати про головні убори.

Хімічні речовини. Фарби та інші засоби для волосся теж можуть сприяти ранній появі сивини. Тому так важливо уникати занадто великої кількості хімікатів та використовувати продукти найвищої якості. Передчасне посивіння також часто зустрічається при таких медичних станах, як вітіліго, розлади щитовидної залози тощо. Ці захворювання потрібно своєчасно діагностувати та лікувати, щоб зменшити їхній несприятливий вплив на організм.

Ви не зможете нічого з цим зробити, якщо причиною появи сивини є генетика. Але якщо причина полягає у нестачі мікроелементів чи певних медичних станах, вчасна діагностика та правильно підібране лікування допоможуть вам усунути їхні наслідки. Крім того, важливу роль відіграють також здоровий спосіб життя та збалансоване харчування.