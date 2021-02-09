«Сергей начал бить меня прямо на улице». Бывшая жена политолога Быкова рассказала о насилии с его стороны

Анне Быкова, бывшая жена близкого к Офису президента политтехнолога Сергея Быкова, рассказала «Стране» подробности судебного процесса против экс-супруга.

Напомним, что Сергей Быков обвиняется в избиении и ограблении своей бывшей жены. Сам он это в комментарии «Стране» отрицал.

«Сам факт того, что уголовное дело о нанесении телесных повреждений средней тяжести рассматривается в суде, уже говорит о том, что это серьезно. Это не просто какое-то заявление в полицию, которое я накатала на бывшего мужа. Уже проделан огромный путь. 1,5 года досудебного расследования, со следственными экспериментами, двумя судмедэкспертизами, опознаниями, допросами огромного количества свидетелей, которые видели, что произошло. Включая медиков, которые осматривали меня в карете скорой помощи на месте происшествия, и полицейских из двух нарядов, которые прибыли на место по вызову. Я боролась за то, чтобы законно довести это дело до суда, не писала об этом в социальных сетях и не дала об этом ни одного комментария. Потому что понимала — меня никто не будет защищать. Я боролась за свою жизнь и жизнь своего ребенка, на глазах которого все это произошло», — рассказала «Стране» Анне Быкова.

По ее словам, уголовное дело о нанесении телесных повреждений — это лишь вершина айсберга. Анне говорит, что Сергей не единожды избивал ее и проявлял психологическое насилие, однако до случая с прилюдным рукоприкладством, который видело много людей на улице, Анне не могла это доказать.

«Когда Сергей начал бить меня на улице, первое, что я подумала — наконец-то это увидят люди, и у меня будут доказательства его вины. Наконец-то я смогу доказать свое длительное моральное и физическое уничтожение, которое происходило в моем браке с Сергеем. Многие другие случаи, помимо того, который сейчас рассматривает суд, к сожалению, остались незафиксированными и недоказанными», — отметила Анне Быкова.

Анне Быкова. Фото: Фейсбук

Она добавила, что Сергей Быков отказался от ребенка в декабре 2018 года — через два месяца после того, как супруги разъехались. После этого он высылал на карточку Анне ежемесячно фиксированную сумму — 849 грн 50 коп. Что составляет 1/2 прожиточного минимума на ребенка.

«Кстати, Сергей никогда этот факт не опровергал. Так длится по сей день. Ни одной копейки дополнительных расходов, ни одного подарка, фрукта он сыну не предоставил. При том что с октября 2018 года до июня 2019 года, когда произошло избиение, Сергей примерно два раза в месяц виделся с ребенком и забирал его на 1-2 дня. Со дня избиения Сергей пропал из жизни ребенка и уже никогда не звонил, не приезжал. Ребенка содержу я и мой нынешний супруг, также мои родители. Сейчас я отсудила у Сергея уже не 850 грн, а 1000 грн алиментов. Так как имущество на него никакое не записано, это максимум, который мне может обеспечить суд. Кстати, на суде по алиментам Сергей насмехательски сказал, что не виноват в том, что у нас такое несовершенное законодательство», — уточнила Анне Быкова.

По ее словам, Сергей Быков усложнял процесс досудебного расследования: не являлся на допросы, игнорировал повестки, за подозрением явился в последний предусмотренный законом день, после которого его бы доставили в полицейский участок насильно.

«Даже сейчас Сергей Быков ведет себя неадекватно. На первом заседании он врал судье, что у него есть высшее образование — хотя имеет только среднее. И по остальным вопросам в мелочах много врет. Это очень странно воспринимается всеми остальными участниками судебного процесса», — отметила Анне Быкова.

Она сообщила «Стране», что на Сергея возбуждено еще несколько дел гражданского характера.

«Это долги, которые Сергей оформлял на меня. Брал деньги у друзей, оформлял кредиты в банках на меня, а деньги тратил на себя, на свои нужды. Один из этих судов я уже выиграла, и ему пришлось вернуть мне 70 тысяч грн. Также я с Сергеем сейчас сужусь за около 200 тысяч грн его долгов, которые он оформил де-юре на меня, и я их вместо него возвращала. А теперь я возвращаю через суд себе свои же деньги», — заявила Анне Быкова.

Она отмечает, что в Украине практически невозможно доказать домашнее насилие.

«Поэтому я очень рада, что дело дошло до суда. Мне «повезло», что последний факт насилия надо мной случился на улице. Правда, мне пришлось пережить два перелома, операцию. И я подаю дополнительный иск о возмещении этого ущерба. Мне дорогой ценой достался фактический развод с неадекватным человеком, избивавшим и мучавшим меня в пределах семьи. Надеюсь, моя история поможет другим девушкам, которые переживают домашнее насилие — это сложно, но возможно доказать в суде», — резюмировала Анне Быкова.

В распоряжении «Страны» также оказались документы и скриншоты переписок Сергея и Анне.

Скриншот переписки Анне Быковой с бывшим мужем Сергеем Быковым.

Рентген, сделанный Анне Быковой после избиения.

Медицинское заключение о травмах средней тяжести, которые получила Анне Быкова

На этих квитанциях видно сумму алиментов, которые Сергей пересылал Анне Быковой.

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