Глава Броварской РДА Григорий Биркадзе: война с «песчаной мафией», к которой он сам принадлежит и странные тендеры жены

Григорий Биркадзе возглавил Броварскую государственную администрацию не так давно – в сентябре прошлого года. Но сразу же попал в информационное поле центральных СМИ страны, заявив, что за ним якобы ведется слежка. Обвинил он в этом так называемую «песчаную мафию», которая полулегальным способом ведет добычу песка в Броварском районе.

Также Георгий Автандилович публично обвинил судью Броварского суда Анатолия Телепенько в потворстве местным властям: якобы после того, как мэр Броваров Игорь Сапожко из местного бюджета выписал надбавки себе и своим заместителям, правоохранители захотели проверить законность такого решения, Телепенько отказал прокуратуре в доступе к документам городского совета. Может, так и было, вот только непонятно – с чего чиновник РГА вмешивается в дела городского совета, который ему не подчиняется?

Впрочем, оставим это на совести чиновника – молодое «зеленое» поколение привыкло трактовать закон по сериалу «Слуга народа», а не так, как прописано в кодексах. А вот что касается борьбы с «песочной мафией», то, как пишет Телеграмм-канал Тelemetr, тут тоже не все так просто: «Председатель Броварской РГА Георгий Биркадзе, будучи агентом НАБУ, под видом борьбы с незаконной добычей песка, пытается подмять всю отрасль под себя, при чем пытается неудачно.

После того как Ваврыш «кинул» его на 30 миллионов, Биркадзе всеми силами пытается удержаться медиапространстве, но у него ничего не получается. Чтобы хоть как-то о себе напомнить, он выдумал целую детективную историю о слежке за ним целой преступной организацией. Однако он упустил, что единственная преступная группировка – это возглавляемая им самим».

Эти данные подтверждаются из других источников. По информации ресурса «Вибору нема», Георгий Биркадзе действительно «борется» сам с собой. Ибо, как оказалось, Биркадзе играет на руку структурам Бродского, который и контролирует добычу песка на территории района. Это стало понятным после того, как на одном из совещаний Биркадзе начал кричать, давить на полицейских, ссориться в стиле «страх потеряли». Именно последняя угроза касалась предпринимателей, которые недовольны монопольным положением предприятия «Речной порт» Бродского на рынке песка.

Совещание произошло в конце октября прошлого года, практически сразу после назначения Биркадзе на должность главы РГА. И прошло оно в таком стиле, что адвокат Денис Цыпин, представитель ООО «Позитив-В», назвал его «хамским» и обратился к президенту Украины, Кабинету Министров Украины и председателю Киевской облгосадминистрации с требованием привлечь Биркадзе к дисциплинарной ответственности. Кроме того, он требует прекращения давления на субъектов хозяйствования, а в случае выявления признаков криминала в действиях Биркадзе попросил сообщить соответствующие антикоррупционные органы.

Кто же такой Георгий Автандилович Биркадзе и откуда он вынырнул в Броварском районе?

Как следует из сухой биографической справки, Георгий Биркадзе родился 30 сентября 1980 в городе Карели в Грузии. С 1992 года постоянно проживает в Украине, с 2006 года живет в Киеве. В 2000 году окончил Таврический институт предпринимательства и права. Руководил частными структурами. Женат на Ольге Владимировне Биркадзе.

Вот именно Ольга Владимировна и выводит нас на интересные совпадения. Дело в том, что, согласно декларации Биркадзе, которую он подал при назначении на должность, сам он почти ничего не имеет. Только овощехранилище в Щелкино Ленинского района АР Крым, которое купил в 2002 году. Кроме того, получил в наследство от Нанули Биркадзе жилой дом в Грузии. Из других ценностей – разве что часы Ulysse Nardin коллекция Marine; Ulysse Nardin коллекция Diver; Breguet коллекция Marine и Breguet коллекция Horloger de La Marine.

Все остальное принадлежит его жене, в том числе два автомобиля LAND ROVER RANGE ROVER SPORT и VOLKSWAGEN POLO. Но самое интересное положение с ее недвижимостью. Согласно декларации, Ольга Биркадзе владеет частями в двух квартирах в Киеве. Но совладельцами этих квартир являются отнюдь не ее родственники, а люди с весьма известными фамилиями. Это Владимир и Александр Омельченко.

Вместе с этими людьми у Ольги Биркадзе были и есть совместные фирмы. И эти фирмы неоднократно попадали в скандалы с бюджетными деньгами.

Так, например, в 2019 году тендер на реконструкцию трех дюкерных переходов через Днепр, перекачивающих стоки с правого берега на Бортническую станцию аэрации, ценой в 369,9 миллиона гривен получило ООО «Натеко Энерго Монтаж», ранее находившаяся под следствием за использование в своих подрядов фиктивные операции и фирмы-прокладки.

А его «конкурентом» на торгах была единственная фирма. Это «БК Атлант-Плюс», которая предложила услугу по более высокой цене. «Натеко Энерго Монтаж» основано в 2015 году Александром Омельченко и Ольгой Биркадзе. Ранее Генеральная прокуратура Украины в том числе и в связи с деятельностью этой фирмы возбудила ряд уголовных дел против «Киевводоканала» по нескольким фактам мошенничества и присвоения государственных и бюджетных средств. Всего же «Натеко Энерго Монтаж» в 2017-2019 годах выиграло подрядов «Киевводоканала» и «Киевавтодора» на 532 миллиона гривен.

Кроме того, в 2020 году «Натеко Энерго Монтаж» выиграло тендер на реконструкцию государственного предприятия «Олимпийский учебно-спортивный центр «Конча-Заспа» Министерства молодежи и спорта на 19 километре Столичного шоссе, 19 в Голосеевском районе стоимостью в 137 миллионов гривен.

Странность состоит в том, что «Натеко Энерго Монтаж» предложило цену всего на 0,3% ниже ожидаемой стоимости закупки в 137,43 миллионов. Хотя три других участника торгов предлагали сделать эти работы на 9-11% дешевле. Но заказчик отклонил эти предложения.

По результатам торгов Госаудитслужба начала мониторинг закупки на основании информации от общественных объединений о наличии признаков нарушений закона.

Нашла ли Государственная аудиторская служба в торгах нарушение закона – неизвестно, но зато известно другое.

Уже о самом Георгии Автандиловиче. Впрочем, опять в связке с супругой. Дело в том, что Георгий Биркадзе, представляющийся волонтером и человеком, помогавшим в свое время воинам АТО, зарегистрировал Благотворительную организацию «Фонд Георгия Биркадзе», где его жена является уполномоченным лицом.

Дело, казалось бы, благородное. Впрочем, не совсем понятно, как люди (Георгий и Ольга), заработавшие, согласно декларации, на двоих 308 047 гривен, могут еще заниматься благотворительностью. Может, из сбережений, которые составляют 229 000 долларов и 1 миллион 329 гривен наличными у супруга и 27 000 долларов и 598 тысяч гривен наличными у супруги. Но, с другой стороны, придираться к сбережениям чиновника мы не будем – все-таки он пришел на должность главы РГА из частного сектора. Да и распоряжаться деньгами имеет право на свое усмотрение.

Гораздо печальнее, что такое благородное дело, как благотворительная организация «Фонд Георгия Биркадзе», почему-то оказалась в восьми санкционных списках, связанных с войной России против Украины.

Санкции против Фонда ввели отечественный СНБО, Канада, Австралия, Минфин США, Евросоюз, Великобритания, Япония и Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США. Как это получилось у «нового обличчя» Зеленского – непонятно. Если бы в связи с каким-либо бизнесом – можно было бы хотя бы догадаться. Но как Георгий Биркадзе умудрился подвести под международные санкции благотворительный фонд – это загадка. Что ж, талантливый человек талантлив во всем.

А пока же Григорий Автандилович возглавляет Броварскую районную государственную администрацию и пытается бороться сам с собой, громогласно заявляя о слежке и нарушениях в работе суда, к которому вообще не имеет отношения. И опуская между тем рейтинг президента, который не в последнюю очередь благодаря вот таким вот «назначенцам» продолжает падать стремительным домкратом в пропасть.

Михаил Соколов