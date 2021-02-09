Суд оставил без движения иск экс-акционера ПриватБанка Боголюбова о возврате ему 33,25% акций

Хозяйственный суд города Киева 8 февраля оставил без движения иск экс-акционера ПриватБанка Геннадия Боголюбова о возвращении ему 33,25% акций финучреждения.

Об этом в ходе брифинга заявил юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев, сообщает Экономическая правда.

По его словам, в рамках заседания было установлено, что «истец подал заявление с определенными нарушениями, не указал все необходимые реквизиты».

«Суд принял решение оставить заявление без движения, предоставить истцу 10 дней с сегодняшнего дня на устранение этих недостатков», — пояснил Пожидаев.

Он отметил, что если истец не устранит недостатки в течение 10 дней, исковое заявление оставят без рассмотрения.

По словам юридического советника, банк имеет несколько аргументов, которые исключают возвращение акций Боголюбову.

В частности, он назвал «банковский» закон, запрещающий требовать акции у государства.

Также, по его словам, на момент подачи иска прошло более 3 лет с момента национализации и истек срок исковой давности.