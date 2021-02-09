ФСИН приобретет оборудование для подавления бунтов на 163 млн

Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний в начале текущего месяца разместил на официальном портале государственных закупок семь тендеров на приобретение специальных средств, которые могут использоваться при подавлении бунтов в исправительных учреждениях.

Об этом информируют «Открытые медиа».

Совокупная сумма закупок составила 163 миллионов рублей. Самая крупная из них – на 113,3 миллиона рублей. Она предполагает приобретение 19,5 тысяч противоударных шлемов «Джета». Кроме того, за 3,3 миллиона рублей ведомство купит 720 дымовых гранат ГДМ-40 для подствольных гранатометов, а за 1,89 миллиона рублей – тысячу светозвуковых гранат «Пламя-М». Согласно сведениям из технической документации, эти гранаты детонируют в нужное время по дистанционному сигналу, их предназначение – «оказание психофизического воздействия на правонарушителей».

Также тюремщикам понадобилось две тысячи противоударных щитов «Авангард М» (стоимость – 14,7 миллиона рублей) и такое же количество комплектов для защиты от ударов «Щиток» (стоимость – 13,9 миллиона рублей).

Еще на вооружение сотрудников службы планируется поставить десять пулестойких щитов «Баклер-К-Л» за 1,8 миллиона рублей и 1400 электрошокеров ЭШУ-200 за 14,3 миллиона рублей.