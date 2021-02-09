СМИ: Ермак узнал о блокировке телеканалов Медведчука за 30 минут до начала

О введении санкций против телеканалов, имеющих отношение к главе политсовета партии «Оппозиционная платформа-За жизнь» Виктору Медведчуку, глава Офиса президента Андрей Ермак узнал за полчаса до произошедшего.

Об этом сообщает РБК.

Со ссылкой на свои источники издание сообщает, что нынешняя блокировка связана с лидерством ОПЗЖ в соцопросах и ожиданием серьезных изменений во внутренней политике. О чем свидетельствует, в том числе таинственность при принятии данного решения.

«Во власти в целом и у президента в частности стало гораздо больше определенности в последнее время. Интересно, что, например, глава ОП Андрей Ермак узнал о блокировании телеканалов за 30 минут до события», – рассказал источник во власти.

Издание отмечает также, что, судя по их общению с влиятельными собеседниками в ОПЗЖ, в ближайшее время не исключено возникновение политического кризиса и проведение досрочных парламентских выборов.

«У власти сейчас все очень «на тоненького», — добавил собеседник, допустив с высокой вероятностью, что часть оппозиции станет участвовать в государственном управлении.