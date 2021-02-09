До 2024 року «Дію» планують поповнити всіма додатками держорганів

Протягом 2021 року додаток матиме послуги для підприємців, реєстрацію місця проживання та висновок від лікаря

Мобільний додаток «Дія» протягом поточного року поповниться ще декількома адміністративними послугами. Розробники кажуть, що до 2024 року в додатку буде все і абсолютно будь-яку довідку або дані з держорганів можна буде отримати, не виходячи з дому, повідомляє телеканал «Україна 24».

Керівник проекту «Дія» Мстислав Банік розповів, що вже цієї весни «єдине вікно в телефоні» поповниться новими послугами. Зокрема, це пригодиться українським підприємцям.

«На квітень ми можемо точно потроху говорити, що будуть податкові послуги – це те, з чим пов’язане життя мільйонів людей, які є підприємцями, оскільки вони платять податки, ЄСВ, подають декларації. Звісно, будівельні послуги на всіх рівнях – зараз доступний тільки перший рівень таких послуг, а будуть всі», – розповів Банік.

Також, за його словами, розробники вже працюють над тим, щоб додати в пакет послуг реєстрацію місця проживання та електронний медичний висновок. Але коли вони запрацюють, поки не було уточнено.

Банік впевнений, що повний список усіх нововведень в додатку «Дія» стане зрозумілим ближче до квітня.

«Спільне бачення наше таке, що портал «Дія» – це єдине вікно для всього. Зараз ми маємо безліч державних органів зі своїми сайтами, кабінетами. Все буде на «Дії» до 2024 року», – упевнений він.

Тим часом розробники вже готуються до презентації нових послуг додатка. Банік розповів, що такі презентації вони робитимуть двічі на рік.

Як повідомлялося раніше, народний депутат від «Слуги народу» і глава Комітету з питань охорони здоров’я в парламенті Михайло Радуцький розповідав, що мобільний додаток «Дія» також буде зберігати дані про вакцинацію українців.