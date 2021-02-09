Оленич придумал, как без решения Киевсовета отдать сквер под строительство ТРЦ

Подчиненные Виталия Кличко позаботились, чтобы аренда 0,6 га земли около станции метро Осокорки была продлена на 10 лет для ООО ”Скай-Буд ЛТД” без отдельного решения Киевсовета.

Соответствующее заключение, подготовленное директором Департамента земресурсов Киевской горгосадминистрации (КГГА) Петром Оленичем (на фото в центре), недавно согласовала градостроительно-земельная комиссия горсовета. Документ сомнителен с правовой точки зрения и идет вразрез с обещаниями мэра Киева не допустить строительства в этом месте торгово-развлекательного центра (ТРЦ). Более того, Верховный суд еще рассматривает дело об отмене решения столичного горсовета 2015 года о предоставлении статуса сквера данному участку.

Как стало известно KV, 27 января 2021 года постоянная комиссия Киевсовета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений согласовала заключение о возобновлении договора аренды земли с ООО “Скай-Буд ЛТД”.

Речь идет о продлении еще на 10 лет договора аренды с ООО “Скай-Буд ЛТД” на земельный участок площадью 0,6 га по нечетной стороне в Дарницком районе Киева возле станции метро “Осокорки”. На участке с кадастровым номером 8000000000:90:325:0014, напомним, с 2011 года планируется строительство офисно-торгово-развлекательного назначения и заведений общественного питания со стоянкой автомобилей для посетителей.

Отметим, срок действия договора аренды №63-6-00611 от 16.03.2011 года с ООО “Скай-Буд ЛТД” года заканчивается 16.03.2021 года. Продлить его собрались, ссылаясь на нормы закона “Об аренде земли” и Порядок обретения прав на землю из земель коммунальной собственности в Киеве, утвержденный решением Киевсовета №241/2463 от 20.04.2017 года.

Голосование по данному вопросу на заседании градостроительно-земельной комиссии проводилось дважды. В первый раз голосов не хватило. Однако, спустя примерно полчаса по инициативе первого заместителя главы этой комиссии Виктора Грушко (фракция “Удар”) этот вопрос глава комиссии Михаил Терентьев (фракция “Удар”) (на фото справа) вновь поставил на голосование. И на этот раз он набрал необходимое большинство голосов.

Таким образом, Департамент земресурсов КГГА теперь может продлить договор аренды этого земельного участка без принятия Киевсоветом соответствующего решения.

История вопроса

Напомним, согласно Генплану Киева, участок возле метро “Осокорки” относился к территории улиц и дорог. Однако 8 октября 2009 года Киевсовет своим решением №389/2458 передал его ООО “Скай-Буд ЛТД” в аренду для строительства офисно-торгово-развлекательного назначения и заведений общественного питания со стоянкой автомобилей для посетителей. Попутно горсовет согласовал корректировку красных линий улиц на транспортной развязке на просп. Бажана с их внесением в Генплан. “Перевести территорию в границах, определенных градостроительным обоснованием, из категории земель промышленности, транспорта, связи в категорию земель жилой и общественной застройки”, – говорилось в решении Киевсовета 2009 года.

В Программе развития зеленой зоны Киева до 2010 года и концепции формирования зеленых насаждений в центральной части города этот участок значился в перечне зеленых зон. Детальный план территории, включающий этот участок, был утвержден решением Киевсовета №1218/4051 от 15.11.2007 года.

12 ноября 2014 года Департамент государственной архитектурно-строительной инспекции в Киеве КГГА зарегистрировал декларацию ООО “Скай-Буд ЛТД” о начале выполнения строительных работ “Строительство объекта торгово-административного назначения и учреждений общественного питания и обслуживания возле станции метро “Осокорки”. KV сообщала, что застройщик – ООО “Скай-Буд ЛТД” – хотел возвести у метро “Осокорки” ТРЦ Le Boulevard.

В конце 2014 года вокруг данного участка разразилась настоящая война – община выступила против такого строительства, мощные протесты местных жителей периодически перерастали в столкновения с охраной стройплощадки и полицией. Под давлением общественности депутаты Киевсовета в мае 2015 года отобрали у застройщика спорную землю и в июне 2015 года наделили ее статусом сквера.

В свою очередь, застройщик начал многолетнюю судебную эпопею по отмене указанных двух решений горсовета. Сначала судебная тяжба дошла до Киевского апелляционного админсуда, который в январе 2016 года посчитал: такое дело должно рассматриваться в порядке хозяйственного судопроизводства. Как писала KV, представителей Киевсовета неоднократно упрекали в “подыгрывании” застройщику в суде.

В итоге “хозяйственная” ветка судебных разбирательств привела к тому, что Верховный суд полностью удовлетворил требования ООО “Скай-Буд ЛТД”: признал противоправным и отменил решение Киевсовета о расторжении договора аренды земельного участка.

При этом, насколько известно KV, судебное разбирательство по иску ООО “Скай-Буд ЛТД” об отмене другого решения Киевсовета – о присвоении статуса сквера участку возле метро “Осокорки” – еще продолжается. 14 сентября 2020 года Верховный суд открыл кассационное производство по иску Киевсовета на решения судов предыдущих инстанций, отменивших решение столичного горсовета о предоставлении участку статуса сквера.

Сомнительный алгоритм

Эксперт по градостроительству Георгий Могильный пояснил KV, что законодательство, действительно, предполагает автоматическое продление (без получения соответствующего решения Киевсовета) договора аренды земли. Однако, по его словам, такая процедура может быть инициирована только спустя месяц после окончания срока действия “старого” договора. В случае со “Скай-Буд ЛТД” – не ранее апреля 2021 года.

“То есть члены комиссии как бы проголосовали за события, которые только должны произойти в апреле”, – отметил эксперт. Он считает, что проект решения о продлении этого договора на рассмотрение Киевсовета, скорее всего, подан не будет – допсоглашение о продлении аренды участка будет заключено в апреле 2021 года – на основании согласованного в январе заключения градостроительно-земельной комиссии.

Отметим, что на официальном сайте Департамента земресурсов КГГА указано, что проект договора аренды земельного участка может готовиться Департаментом земельных ресурсов КГГА на основании одного из документов: распоряжения КГГА, решения Киевсовета или заключения постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.

При этом, по словам Георгия Могильного, такого документа, как “заключение комиссии”, в законодательстве Украины не существует. “Это выдумка Департамента земельных ресурсов КГГА – эта “бумажка” создает видимость коллегиальности принятия решения и снятия персональной ответственности с мэра Киева Виталия Кличко”, – отметил эксперт.

Кстати, как выяснила KV, правомочность решения Киевсовета, которым был утвержден Порядок обретения прав на землю из земель коммунальной собственности в Киеве, поставила под сомнение и Государственная регуляторная служба. На ее официальном сайте 04.09.2020 года размещена рекомендация Киевсовету привести данное решение в соответствие с нормами действующего законодательства.

Кто продолжит арендовать сквер

По данным “Наші гроші”, ООО “Скай-Буд ЛТД” связано с депутатом Киевсовета VII созыва от “БПП” Сергеем Котвицким и Валерием Ищенко. Последний был нардепом VII и VIII созывов и Киевсовета. В 2008 году он прошел в столичные депутаты от “Блока Виталия Кличко”. Ищенко называют близким другом мэра Киева Виталия Кличко.

По данным аналитической системы Youcontrol, киевское ООО “Скай-Буд ЛТД” было зарегистрировано в августе 2007 года. Экспресс-анализ Youcontrol показал, что требуют особого внимания следующие факты: директор – Андрей Сухаревский, был назначен чуть более месяца назад и он ограничен в полномочиях по подписанию договоров на сумму свыше 200 тыс. гривен.

Размер уставного капитала ООО “Скай-Буд ЛТД” составляет 5 млн гривен. Основным видом деятельности предприятия является купля и продажа собственного недвижимого имущества. Недвижимость на фирму не оформлена, а в разделе “земельные участки” указана земля с кадастровым номером 8000000000:90:325:0014 (тот самый, возле станции метро “Осокорки”).

Основателем и бенефициаром этого ООО на сегодня значится Антон Лашин. Еще в июле 2020 года конечными бенефициарами компании были указаны совершенно другие лица: жители столицы Алексей Невзоров, Юлия Лещенко, Валерий Кравченко, а также херсонец Игорь Варфоломеев. А руководителем фирмы был Валерий Кравченко.

Петр Оленич руководит Департаментом земресурсов КГГА с 27 июля 2018 года.

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