Досрочным выборам быть: в Раде сделали шокирующее предположение

В партии «Оппозиционная платформа — За життя» допускают возможность досрочных выборов в Раду. В партии назвали причину.

Об этом говорится в материале РБК-Украина «Клуб акционеров: что происходит в ОПЗЖ и кто влияет на партию».

Информированный источник рассказал, что глава ОП Андрей Ермак узнал о блокировании трех телеканалов за 30 минут до события. Эта информация особенно интересна на фоне общения с влиятельными собеседниками в ОПЗЖ, которые видят вероятность досрочных парламентских выборов.

«У власти сейчас все очень «на тоненького». Кризис может возникнуть в любой момент и закончиться выборами. По их результатам, скорее всего, мы будем участвовать в государственном управлении», — сказал один из собеседников.

По его словам, в таком случае ОПЗЖ может пойти практически на любой формат парламентской коалиции.

Ранее источники рассказали о двух волнах ухудшения отношений во фракции «Слуга народа».

Первая волна случилась в марте, связанная со сменой правительства. Вторая — связана с местными выборами.

Отметим, Дмитрий Разумков оценил возможность роспуска парламента 9-го созыва.

Как известно, Зеленский уже распускал парламент. Это произошло во время его инаугурации в 2019 году.