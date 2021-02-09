«Секс с Дональдом Трампом — это были худшие 90 секунд в моей жизни», — заявила порнозвезда

Американская порнозвезда Сторми Дэниелс (настоящее ее имя Стефани Клиффорд) на подкасте Mea Culpa, ведущим которого является бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн, рассказала некоторые новые подробности своих отношений с теперь уже бывшим президентом США.

Секс с Трампом 41-летняя порноактриса описала, как «худшие 90 секунд в ее жизни». И сказала, что интимная близости с женатым бизнесменом (третья супруга Дональда Мелания как раз за несколько месяцев до этого родила их сына Бэррона) «заставила ее возненавидеть саму себя».

Встреча Сторми и Дональда состоялась в 2006 году во время благотворительного турнира по гольфу на озере Тахо. Как пишет издание Metro, беседуя с Коэном, Сторми вспоминала, что вышла из ванной, а практически голый Трамп сидел на кровати в номере отеле и ждал ее. «Я просто замерла и не знала, что сказать. Он разделся до нижнего белья и устроился на краю кровати, стараясь изо всех сил, но совсем неудачно, изобразить из себя Берта Рейнольдса», — сказала Дэниелс.

«Я отошла в сторону, а он встал и сказал: «Это твой шанс». Я спросила: «Что?». А он: «Ты должна показать мне, как сильно этого хочешь. Или просто хочешь вернуться жить в трейлерный парк?». После этого Сторми занялась с ним сексом.

О связи Трампа с Дэниелс стало известно в январе 2018 года, когда Wall Street Journal опубликовал статью, в которой говорилось, что в 2016 году Дональд заплатил Сторми 130 тысяч долларов за молчание о том, что между ними произошло. Трамп и Коэн, который тогда был его адвокатом, это отрицали. Затем в ходе расследования юрист подтвердил факт выплаты денег.

Коэн участвовал в избирательной кампании Дональда Трампа на пост президента США в качестве советника по юридическим вопросам. Он взял на себя решение вопросов, которые могли бы повредить имиджу его подзащитного.

В августе 2018 года Майкл Коэн признал себя виновным и лишился адвокатской лицензии. Его приговорили в трем годам тюрьмы за нарушение избирательного законодательства и ложь Конгрессу. Деньги, которые он выплатил Дэниелс и модели Playboy Карен Макдугал, также заявлявшей о своей интимной близости с кандидатом в президенты, были предназначены для кампании Трампа.

В своей книге «Воспоминания нелояльного» Коэн назвал Трампа лжецом, мошенником, расистом, хищником и аферистом с ментальностью главаря мафии. Сам 45-й президент США обозвал Коэна крысой.

На подкасте Коэн извинился перед своей гостьей, сказав, что причинил ей «ненужную боль», организовывая выплату денег.