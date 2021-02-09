Назвали 5 пунктів, за якими кросовери з Китаю краще кросоверів з Німеччини

Китай давно перестав асоціюватися з дешевими товарами низької якості. Навіть якщо китайські автомобілі поки не найвідоміші, вони впевнено прориваються на ринок. Окремого місця гідні кросовери китайського виробництва, які щороку стають популярнішими. Також велику повагу відчувають до кросоверів з Німеччини. У цій статті «Твоя МАШИНА» спробує порівняти китайські і німецькі авто.

1. Якість підрамника

У німецьких авто для підрамника використовується переважно алюміній. Китайці ж залишаються вірні сталі, тому китайські підрамники менше деформуються. А в разі пошкодження сталеві підрамники простіше виправити. Хоча ремонтувати китайські машини складніше, але це буде коштувати дешевше лагодження німецьких.

2. Конструкція підрамника

У більшості випадків китайські підрамники дозволяють забезпечити захист двигуна, що зробить поїздку безпечнішою. У багатьох європейських авто така функція відсутня заради економії.

3. Збірка

Це сильна сторона китайських автомобілів. Якість збірки кросоверів з Китаю перевершує німецькі та інші машини. Найчастіше конструкція проста і надійна, чим і гарантована довговічність. Також варто відзначити бюджетність ремонту китайських кросоверів – він завжди забирає менше часу і грошей.

4. Привід

У більшості китайських кросоверів привід передній, що доповнюється напівзалежною підвіскою. Це робить машину більш керованою і полегшує догляд. Німецькі кросовери в основному мають мультиричажну систему при моноприводі.

5. Двигуни

У разі китайського виробництва хорошими двигунами є «атмосферник» і «наддув». Обидва вони краще європейських, при цьому ще й дешевше в обслуговуванні. Також китайські двигуни менш вимогливі до якості палива, надійні і мають більший ресурс роботи.