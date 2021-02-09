Суд разрешил ГБР изъять из КС досье Тупицкого и компании

Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований доступ к личным делам главы Конституционного суда Александра Тупицкого, замглавы КС и остальных судей с возможностью их изъятия.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

Суд дал ГБР разрешение на временный доступ к вещам и документам, которые содержат охраняемую законом тайну и находятся во владении КС, с возможностью изъятия копий вещей и документов, а именно: личного дела председателя Конституционного Суда; личного дела заместителя председателя Конституционного Суда Украины и личных дел всех остальных судей КС.

Не соглашаясь с принятым решением Печерского суда, Тупицкий подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить это решение.

Однако, 1 февраля Киевский апелляционный суд стал на сторону ГБР и отказал в удовлетворении жалобы главы КС.

Как сообщалось, Офис генерального прокурора намерен обратиться к Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой продлить срок отстранения главы Конституционного Суда Александра Тупицкого от должности, который из-за недопуска на работу подписывает документы дистанционно.

Ранее Тупицкий подал на Зеленского в Верховный Суд и требует отмены отстранения от должности.