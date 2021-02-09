Хозяин виллы, где жил Навальный, рассказал об обманувших его пропагандистах Киселева

Российские журналисты, которые снимали сюжет про виллу в Германии, где жил Алексей Навальный, выдавали себя за туристов из Бельгии.

Об этом рассказал хозяин жилья, передает Дождь.

По его словам, он не знал, что сдал дом журналистам из РФ. При этом снимали его скрытой камерой. Корреспондентка Анастасия Попова при заселении использовала французскую фамилию Боурт.

Также хозяин виллы рассказал, что политик снимал жилье шесть недель.

Узнав о выходе фильма, он решил обратиться в правоохранительные органы Германии.