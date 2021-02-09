Hyundai назвала дату презентації електричного Ioniq 5

Корейський автобренд Hyundai розкрив дату презентації свого нового серійного електрокара Ioniq 5. Автомобіль планували показати 2 лютого, але тепер прем’єру перенесли на 16 число, тоді як раніше виробник і зовсім не називав конкретної дати презентації.

Розробники пояснили, що перенесення прем’єри електрокара пов’язане з новими обмеженнями в Європі, де автомобіль повинен вийти у продаж в першу чергу. Очікується, що в європейських країнах новинка з’явиться у дилерів вже на початку весни, тоді як в Південній Кореї продажі седана повинні стартувати тільки в квітні.

Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5 побудували на абсолютно новій платформі для електрокарів під назвою E-GMP. Під капотом розташують батарею на 58 і 73 кВт / год. На одному заряді автомобіль зможе подолати 450 км, а в більш топова комплектація – на 100 км більше.

Уже в початковій комплектації буде доступна опція Solar Roof, завдяки якій дальність ходу збільшиться на 60 кілометрів.

Чи буде та ж опція доступна в більш топових збірках електрокара, поки невідомо.