Число подписчиков сына Трампа в Telegram превысило миллион

Количество подписчиков Дональда Трампа-младшего, пожаловавшегося на «цензуру больших технологий» и перешедшего в Telegram, превысило миллион человек.

Так, на данный момент на аккаунт Трампа-младшего подписаны 1 001 177 человек. О своем переходе из Twitter (там у него 6,7 млн читателей) на другую платформу сын предыдущего президента США заявил более двух недель назад.

«Цензура больших технологий становится все хуже, и если эти тираны запретили моему отцу, президенту Соединенных Штатов, кого они не смогут запретить? Нам нужно место, где я могу собщаться с вами, ребята, уважающие свободу слова. Вот почему я присоединился к Telegram», — писал Дональд Трамп-младший.