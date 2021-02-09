Путин назначил начальника управления Следственного комитета по особо важным делам

Президент России подписал указ о назначении руководителя Главного следственного управления Следственного комитета

У Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, которое занимается самыми резонансными уголовными делами – новый руководитель, сообщает РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате ведомства. Данную информацию подтвердил и другой собеседник издания, близкий к силовой структуре. Назначение произошло по указу президента Владимира Путина.

По словам собеседника РБК, на должность руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации указом главы государства назначен генерал-майор юстиции Денис Колесников. Официально данную информацию в пресс-службе ведомства пока не подтвердили. Указ президента пока не обнародован.

С апреля 2018 года Колесников трудился на должности заместителя начальника Главного следственного управления Следственного комитета России, возглавляя при этом управление по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности. Еще раньше он руководил 3-им следственным управлением Главного следственного управление, которое располагается в Нижнем Новгороде. На этой должности он руководил расследованием убийства экс-главы полиции Сызрани Андрея Гошта и его семьи.

После того, как Эдуард Кабурнеев перестал возглавлять Главное следственное управление, Денис Колесников стал временно исполняющим его обязанности, отметил собеседник РБК из центрального аппарата Следственного комитета России. Кабурнеев, к слову, ушел на повышение, став первым заместителем главы ведомства Александра Бастрыкина, который курирует работу управления по самым важным делам.

Следователи Главного следственного управления ведут уголовные дела, которые вызывают в обществе наибольший резонанс. К примеру, именно это подразделение ведомства расследовало авиакатастрофу самолета президента Польши Леха Качиньского, крушение «Невского экспресса» и дело «банды ГТА».