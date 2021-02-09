Порты Украины: со дна уже стучат

Закончился 2020 год. В Администрации портов Украины праздника нет, успехов нет, результаты — никакие, дел для НАБУ, ДБР, СБУ и т.д. стало еще больше. Общий грузооборот всех портов Украины (без Крыма) за 2020 стал меньше, чем был в 2019-м. Из 13 портов с отчетностью (крымские порты сдают отчеты оккупантам) 9 портов показали результаты погрузки-выгрузки судов меньше, чем в 2019-м.

Был большой всплеск погрузки руды в 1-м квартале 2020-го, который “доедали” весь год и совершенно ожидаемо порты в общем показали плохой итог. Провалы по погрузке в прошлом году зерна, угля, транзитных грузов, топтание на месте с контейнерами лишний раз показывают, что грузы надо привлекать не болтовней министров или сверхвысокими зарплатами и.о. руководителей Администрации портов, а кропотливой работой по созданию условий для привлечения грузов в наши порты, для работы клиентов в них и условий для инвесторов.

Инвесторов в страну с резко ухудшившимся бизнес-климатом для ведения бизнеса, в том числе и в портах?!.

Привлекал министр А. Пивоварский на словах на миллиарды, ничего реально не привлек… Разве что, попытался “помочь” сдать в концессию порт Южный доморощенным лихим концессионерам. Тоже неудачно. Эти концессионеры уже, между прочим, избавляются от того, что понабирали для “хозяев жизни” и от “хозяев жизни” в предыдущие годы. Например, ДТЭК уже возвращает взятое в аренду госимущество государству. Невыгодно ему стало… ДТЭК невыгодно или государству? Конечно, первому.

А министры все уши прожужжали про выгодность долгосрочных аренд и концессий в портах, вместо того, чтобы их (порты) самим, от имени государства, развивать. Возьмут же порты, попользуются и вернут обратно в использованном виде. Можно не сомневаться. Потом включился министр В. Омелян, знавший много модных слов. “Гиперлупы”, “Хатчисон”, концессии на каждом углу и в каждом вечернем телешоу. География болтовни министра и его опричников — весь мир! Буквально! По несколько раз вокруг! 3 года вся властная верхушка “стояла на ушах”, обсуждая, откладывая, перекладывая и утверждая старые, средние и новые законы о концессиях. В итоге слепили 2 конкурса пол-года назад и никаких концессионных денег еще никто не видел.

Ни в порту Ольвии, ни в порту Херсона. “Где деньги, Зин?!.” Порт Ольвия и сейчас неплохо грузит всю украинскую номенклатуру экспортных грузов (зерно, металлы…), а инвестор-концессионер туда, видимо, нужен, чтобы грузить суда и выгружать вагоны в два раза быстрее, чем сейчас?! Однако последнее утверждение весьма спорное. При отсутствии новых грузов и крайне низкой степенью эксплуатации причалов, высокая эффективность работы одного из портов просто вытащит эти же грузы из соседних, украинских портов, и порты, расположенные рядом, потеряют объемы.

Вопрос, что грузить новое будут, всегда ставил в тупик министра В. Омеляна, но он лихо также всегда: “У арабов есть, кого и что нагрузить!”. Поглядим, еще есть пока время… Порт Херсон, пребывая в передаче себя в концессию, уже потерял 25% грузов от прошлогоднего объема. А учитывая, что половина грузопотока в Херсоне составляет зерно, с совершенно неясными перспективами урожая на 2021 год и переизбытком элеваторных мощностей в наших портах на миллионы тонн, концессионеру надо будет очень тяжко трудиться, чтобы в бюджетах города, области и государства появились хоть какие-то деньги от устроенной министрами концессии.

Деньги в бюджетах всех уровней от концессии, много и быстро — главная “фишка” министерских болтунов всех последних лет. Осталось нам всем дождаться денег. Которых может и не быть, т.к. уже есть обратная схема, когда государство платит в обратную сторону арендатору-концессионеру при расторжении договора аренды (концессии). Как это уже происходит с ДТЭКовской арендой, которую власти организовали лет 10 назад:

Миллионы на подготовку конкурсов концессий портов уже выкинули. На следующие обоснования концессионной болтовни уже планируют (проводят тендеры) платные консультационные проекты в десятки миллионов гривен из ГП АМПУ. Причем, никто не говорит, что будет, если консультация за почти миллион долларов США (именно столько пытаются в этот раз “отвалить” консультанту по еще одной концессии в порту Черноморск) покажет недостаточную эффективность предварительной болтовни? В условиях тендера нет же условий, что платят только за нужный министрам результат. Эти тендеры ведут уже несколько лет…

Дорого обходятся нам, Украине, чиновники-болтуны! Стоило одному заверещать слово “концессия”, все другие в очередь стали за “умным”, с новым модным словцом в лексиконе. Вот и последняя концессионная новость:

А для пущей важности и постановление Кабмина “подогнали” в тему, “как стырить-замутить почти миллион долларов” на консультациях и в советах, качество которых сами же будем оценивать:

Когда концессионер начнет возвращать бывшее в употреблении имущество государству, а государство начнет разводить руками, т.к. судьи у него продажные и что-то получить из обещанных концессионных гор не получается, или даже надо будет доплачивать из бюджета по примеру ДТЭК, вспомните и мое мнение: «Стырят, как пить дать». Миллион за консультацию тогда кто вернёт?

К самым эффектным итогам портового года надо отнести и полное поражение клиентов Одесского порта в реальной битве с “инвестором на шлагбауме”. Инвестор порта, который за каждый подъем шлагбаума авансом берет 17 долл. США, отсудил в АМКУ это право! Даже с порожним контейнером, если надо проехать.

Помните историю, с которой начал президентство Зеленский В.А.? Он начал с посещения Одесского порта и разносом портовского коррупционного кодла за схему в 17 долл. за каждый проезд грузовиком к государственному причалу. Тогда это супер-эффектно смотрелось: “Новейший Президент наводит порядок! Началось! Коррупционеры на выход!” Чуть больше года прошло и Антимонопольный комитет тихо закрыл дело… Коррупционеры, оказалось, удачно применили типичную одесскую “туалетную схему” в АМКУ. Обычно эта схема работает, когда в аренду берется туалет на пляже, потом под ним (туалетом) городским начальством отводится земля в пользование, потом сносится туалет и на месте общественного туалета появляется жилой небоскрёб, ресторан и т.д.. В истории с “Евротерминалом” дельцам удалось убедить ближайшего соратника Президента, т.е. главу Антимонопольного комитета госпожу О.Пищанскую, что в составе платы проезда под шлагбаумом в государственный порт за 17 долл. входит также обязательное посещение туалета за 20 центов, обязательная подкачка за 10 центов и т.д.:

С подкачкой, правда, не до конца ясно, она должна проделываться до посещения туалета или после. Но госпожу О. Пищанскую (кстати, подругу жены Президента Украины Владимира Зеленского — А.), тем не менее, туалетная схема полностью впечатлила и удовлетворила!

Отличие этого варианта “туалетной схемы” от одесских предыдущих, т.е. “на пляже”, в том, что в этом случае, сначала дельцы отвели в городе место для шлагбаума перед Одесским портом, затем перекрыли все другие проезды в порт, а затем поставили платный туалет за 0,2 долл./посещение, но с проездом к нему (туалету) за 16,7 доллара… Интересно, госслужащий высшего ранга страны или просто женщина, госпожа Пищанская пробовала хоть когда-то воспользоваться платным туалетом, когда обязательный подход к самому “удобству” стоит в 90 раз дороже “услуги по облегчению”? Теперь она узаконила этот новый опыт на уровне мирового достижения. Искренне желаю ей получить такой опыт. И, естественно, публично поделиться им. Хотя бы отведав обязательное посещение туалета на площадке ООО “Евротерминал”.

При четком закреплении этой “туалетной схемы” в АМКУ осталось всё-таки непонятным, что делать водителям, которые перед проездом в порт уже посетили туалет и подкачали колеса? Заранее, на любой заправке вокруг, например, это можно бесплатно сделать. Вопрос: “Можно им, водителям, проехать через территорию ООО “Евротерминал” в государственный порт без оплаты “услуги за посещение частного туалета и подкачки”?

Я сам отвечу для иностранных инвесторов, госпоже Пищанской, заодно и Президенту: “Нет, нельзя в Одесский порт проехать бесплатно, без посещения платного туалета и такой же платной подкачки”. Можешь “удобствами” не пользоваться, но за проезд, даже мимо “удобств”, каждому надо будет заплатить 17 долларов! И об этом тоже, оказывается, позаботилась О. Пищанская , т.к. она четко обозначила, что посещение туалета и проезд грузовиком в порт — суть единый технологический процесс, который нельзя разделить, т.е. “отпетлять мимо” не выйдет:

Если бы только “туалетная оплата” за право проехать мимо туалета влияла на транспортный процесс! Есть же еще и технология, процесс: водитель, подъехав к туалетному шлагбауму, должен остановиться на улицах города, выйти из машины, заплатить 17 долл. за проезд к туалету, вернуться, сесть в машину, проехать под шлагбаумом, остановиться, еще раз выйти из машины, заплатить за проезд по территории порта, снова сесть обратно, проехать через второй частный шлагбаум на выезде, подъехать к шлагбауму порта, повторить процедуру, затем подъехать к шлагбауму терминала, повторить процедуру, погрузиться и на выезде ещё раз всё предыдущее повторить. Африка отдыхает! “Третий мир” построен уже в Украине! Весь мир давно в безбумажной форме оформления грузов работает, у нас уже годы работает Министерство диджитализации, зарплаты в Администрации портов Украины уже выше, чем у соседних “бездарных” управителей портов Европы, Китая и Африки, а мы работаем:” шлагбаум-вышел, заплатил-шлагбаум-вышел, заплатил…”

В портах Украины много разных схем поборов. Рассказывать о них и описывать можно сотнями статей. В том числе и из Криминального кодекса Украины. Трудно также выбрать, какой же порт является главным сосредоточием портовой коррупции Украины. Все! Вместе с портовой Администрацией во главе процесса. Мне просто удобнее описывать схемы на основе Одесского порта. Поэтому еще пара одесских примеров.

Собственно схема на таможенных досмотрах в портах — не новая. Я просто приведу статистику. Вам никто откровенно не ответит: зачем в Одессе взвешивать каждые Божьи сутки по 100 грузовиков, или почему нельзя досмотры заменить сканированием. Типичные схемы отъема денег, ничего более! В таможне нет инструкции, какой вес считать правильным, поэтому могут поставить на дополнительную проверку всего за 40 кг разницы на 40-тонной фуре. А могут и не поставить… “Порешать можно…” Нужно!

Досмотры для таможни делаются в государственном порту, но частными бригадами грузчиков и на специально сданном в аренду складе. Приработок “складовщиков” и инспекторов напрямую зависит от количествава назначенных досмотров. Результативность для государства — НОЛЬ, затраты бизнеса на тупо-бесполезные досмотры — десятки миллионов гривен в год, но зато созданы рабочие места по отъёму денег у проезжающих мимо фур или очередной способ вывода кэша из места в порту! Такое себе подобие очевидной “туалетной схемы”. Писал об этом уже десятки раз!

Про регулярные крушения судов в портах (печальной памяти “Делфи”, подробности в публикации “Делфи”. Эпитафия), двух капитанов одного порта (подробности в публикации Зачем в порту по два капитана?!) и дноуглубление в портах лучше не вспоминать (миллиарды выбросили во времена Гройсмана-Омеляна с обещанием невиданного экономического роста и инноваций — брехня, как оказалось!), каждый ремонт или реконструкция причалов = уголовное дело, тендерные схемы и т.д. — то, что можно прямо найти в портах. Вот, давеча, госаудитслужба рекомендовала МИУ закрыть Николаевский порт вообще. Он, де, якобы, ни одной тонны не перегружает, всё имущество в аренде и занимается только распилом зарплаты… Можно подумать, в других порта ситуация иная…

Но есть еще: организация работы в портах, напрямую приносящая нам сотни погибших на наших дорогах, разбитые фуры, покалеченные жизни. Например, чтобы въехать сейчас в Одесский порт, водителю дадут время ночью, к примеру с 23 до 2 часов. Водитель платит 17 долл, въезжает, идет в туалет, заплачено же, и ждет проезда до 2-х ночи! В 2 часа ему часто звонят и говорят: “Иди спать (если сходил в туалет), запустим дальше в 5 утра. Въезд, якобы, закрыл какой-то Бруклин”. В 5 утра: “Можешь ехать к шлагбауму порта”. Едет. На шлагбауме порта: ”Ты же должен был заехать в 23 до 2… Стой до утра, потом будем разбираться”. Могут предложить и “решить вопрос”, чтобы быстро въехать. А для чего же еще шлагбаум?! Стоит бедолага без сна с 231 ночи до 8 утра.

В идеале к 12 дня загрузится и на трассу! Представляете, в каком состоянии выходят на наши трассы сотни-тысячи водителей-дальнобоев каждые сутки? Или у них есть возможность отдохнуть после “ночной работы” в портах? Нет. Нет ни отстойников, ни мест для отдыха. Да и почему он должен стоять-отдыхать, если простаивает по причине жуткой организации работы именно в порту? Надо ехать, везти грузы.

Ночь в порту водителю, естественно, никто не оплатит. Я пишу напрямую хозяину “Бруклина” (есть частный терминал в Одесском порту с названием “Бруклин-Киев”): «Алё, хозяин, измените хоть что-то, надоело стоять водителям под воротами супер-пупер терминала Одесского порта». Он мне в ответ: “Я — великий спонсор! Содержу лошадиные фермы, стрелковые тиры и теннисные корты!” Чтобы дети водителей и они сами могли этим воспользоваться, наверное? Бред какой-то! Водители сутками даром стоят возле ворот этого “Бруклина”, а его хозяин сказки рассказывает про поддержку лошадей…

Кто вообще запустил этот “Бруклин” в порт и зачем надо было, уже имея новейший пустой контейнерный терминал в Одессе с участием государства на сотни миллионов долларов, запускать еще один в том же порту, отправив процесс погрузки контейнеров в перманентный паралич? В результате такой “работы” АМПУ, Одесский порт из года в год теряет контейнерные грузопотоки в пользу частников в Южном и рыбном порту.

Последние показывают положительную динамику все последние годы, а от работы Одесского порта и его хозяев на дорогах остаются сотни разбитых фур, тысячи покалеченных судеб, т.к. ночные и суточные проезды к причалам Одесского порта — уже притча во языцех. И никому до этого нет дела. Администрация портов подсела на космические зарплаты и подготовку брехни для МИУ, а в МИУ с детской улыбочкой упрямо жуют одну и ту же жвачку о том, как мы заживём, когда всё раздадим по концессиям. Порты, вокзалы, аэропорты… Теперь уже все порты без исключения туда же, “по концессиям”. Клоунада какая-то на стратегическом имуществе Украины. Просто изменить процесс работы порта, чтобы по ночам водителям не стоять бесплатно, им трудно сделать, а они — «концессии…»

Зачем надо уже больше миллиарда гривен в год выбрвсывать на зарплаты набсоветов, и.о. руководителей, бесчисленных начальников служб и отделов Администрации портов, если просвета не видно?

Кому задать этот вопрос?!

Вопрос в никуда! Ответов не будет. Будет бестолковая детская улыбочка министра инфраструктуры в ответ. С капризной присказкой: ”Концессию хочу…”.

Повезло в прошлом году с временным скачком в перевалке руды. И всё равно год — “в минус” практически по всем показателям закончили. Повезет ли в этом? Ведь думать начнут только через год, когда отчеты покажут. А делать что-то еще через год начнут. И то — может быть…

P.S. С концессией в порту Ольвия, продавленной больше 6 месяцев назад, пока ничего не слышно. Кроме того, что арабский инвестор, не закончив с концессией, уже подбирается к “Укроборонпрому”… МИУ с улыбкой детской неожиданности ему «подмахивает». Подмазали? Мало ему заработков на концессии? А деньги от арабов когда будут? На блюдечке преподнесли арабам отлично работающий порт, уникальный по многим составляющим, неубыточный, а теперь еще голубую ленточку виде другого госпредприятия надо добавить?

P.P.S. В январе 2021 года порты резко сократили перевалку грузов. По сравнению с 2020-м меньше на 25% получилось. Зерно — минус 42%, транзит — минус 42%, контейнеры — минус 15% и т.д.. Т.е. супер-зарплаты портовых боссов никак не сказываются на эффективности их работы и работы портов. Так же, как и работа высшего руководства государства в портовой сфере вызывает больше вопросов, чем понимания (Президент, “Слуга народа”, МИУ, АМКУ и иже с ними).

Со дна уже стучат…

Александр Захаров, специально для издания Аргумент