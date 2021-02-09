Оксана Марченко рассказала, как отомстит желающим ей зла людям

Телеведущая Оксана Марченко, супруга политика Виктора Медведчука, пожаловавшаяся на оскорбления и угрозы, «вручила месть Господу Богу».

В комментарии к видеообращению, которое она разместила на YouTube, Марченко поблагодарила «за добро и любовь» поддержавших ее людей «со всего мира». «Для всех остальных — воля Господа Бога, которому я вручаю свою месть, обращенную к тем, кто ее заслужил!» — сказала она и добавила, что «всегда есть время покаяться».

Марченко заявила, что вскоре заблокирует номер своего телефона, который попал в сети, поскольку имеет право на личную жизнь.

Напомним, что недавно данные Оксаны Марченко попали в базы «Миротворца». На ресурсе в ее «карточке», в частности, упоминается финансирование террористов и российских оккупантов, отрицание агрессии РФ, участие в пропагандистских мероприятиях России антиукраинского характера и попытки легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками.