Для несогласных в Беларуси уже используют спецлагеря

Под Минском есть подземная тюрьма, что страшнее всего, потому что непонятно, где она. В Ивацевичах есть колония, называется «Волчьи норы», в последнее время туда направляли по антинаркотической статье, а сейчас идея направлять туда политзаключенных и сделать там лагерь особо режима.

Еще один лагерь существовал в августе в Слуцке, на базе ЛТП. Это называется «лечебно-трудовой профилакторий», пишет Радио Свобода.

Независимая фоноскопическая экспертиза, проведенная российским российском бюро ООО «ГлавЭксперт», подтвердила, что голос на аудиозаписи, где говорится про белорусские лагеря для участников протестов, обнесенные колючей проволокой, стрельбу им в лицо и закупку российского летального оружия, принадлежит замминистра МВД Беларуси Николаю Карпенкову.

15 января инициатива BYPOL, объединяющая бывших сотрудников белорусских правоохранительных органов и силовых ведомств, выложила эту запись в сеть, но до сих пор ее аутентичность подтверждена не была. Белорусское МВД назвало ее фейком. Сама запись, как утверждает BYPOL, была сделана в октябре. Тогда Карпенков еще руководил ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с преступностью и коррупцией). Это якобы была его прощальная встреча с личным составом управления. Затем он стал замминистра МВД Беларуси.

На аудиозаписи, в частности, говорится о создании спецлагерей для всех несогласных с действующей властью, об обстоятельствах смерти Александра Тарайковского (его называют «пьяницей и дебилом, который сам полез под пулю»), о травматическом пистолете российского производства, который силовики получили на вооружение для разгона протестов, и что на все это даны силовикам прямые инструкции от главы государства. «Мы прикрыты со всех сторон», – говорит человек на записи.

До опубликования заключения экспертизы в белорусских официальных СМИ появлялись и другие интервью с Николаем Карпенковым, где его риторика была очень узнаваема. Например, в интервью, опубликованном в журнале «Спецназ», Карпенков, как и на аудиозаписи от BYPOL, говорит о существовании в стране «лишних людей».

Ни прокуратура, ни Следственный комитет, ни КГБ Беларуси не стали проводить проверку, подлинная ли запись и насколько она отвечает требованиям белорусского законодательства.

25 января член Координационного совета Павел Латушко сообщил, что в Кремль была отправлена аудиозапись заявлений, предположительно, заместителя МВД Беларуси Николая Карпенкова. Но никакой реакции со стороны официальной Москвы так и не дождались. Отсутствие реакции Кремля Латушко прокомментировал так: «Теперь лозунги «Да здравствует Беларусь!» и «Беларусь, мы с тобой!» звучат на улицах российских городов. А на улицах белорусских городов кричат «поддержите Алексея Навального». Это потому, что у наших протестов есть одна общая черта: сила, оторвавшаяся от реальности. Это настоящая интеграция снизу», – отметил Латушко.

Проверку записи организовал портал tut.by, который 3 декабря судом в Минске был лишен статуса СМИ. Портал пригласил независимых российских экспертов для проведения фонографической экспертизы. Заключение по записи давала российский специалист Элла Боргоякова (через московское ООО «ГлавЭксперт»). Боргоякова является судебным экспертом с десятилетним стажем работы и много лет выполняет фоноскопические исследования. Для проведения экспертизы ей передали две записи: интервью Карпенкова телеканалу «Беларусь 1», опубликованное 18 октября 2020 года, и аудиозапись, опубликованную BYPOL

15 января 2021 года. Оригинал заключения на 46 страницах имеется в редакции портала tut.by, в нем говорится, что «совпадающий набор идентификационных признаков аудитивной, лингвистической и инструментальной групп позволяет сделать вывод о том, что на исследуемых фонограммах зафиксированы голос и речь одного и того же лица». Также в заключении отмечается, что на записи не обнаружены признаки монтажа.

Корреспондент Радио Свобода пыталась связаться с Эллой Боргояковой, но для связи она недоступна. Известно, что она также подтверждала подлинность еще одной записи – телефонного разговора, который сразу после избиения Романа Бондаренко вели, предположительно, известный спортивный функционер Дмитрий Басков и титулованный боец Дмитрий Шакута. Из их разговора становится понятно, что они могли иметь отношение к избиению Бондаренко. Бондаренко 11 ноября прошлого года решил отреагировать на действия неизвестных людей в масках, которые в его дворе закрасили мурал и срезали бело-красно-белые ленты. Он вышел во двор, был избит и от последствий нанесенных травм умер в больнице.

Акция памяти Романа Бондаренко. Минск, 13 ноября 2020 года

Помимо российского эксперта проверкой записи, на которой звучит голос, похожий на Николая Карпенкова, занимается одна из европейских компаний, которая пока не дала своего заключения. Эту независимую экспертизу заказывал штаб Светланы Тихановской.

Основателем BYPOL, которая опубликовала запись, является бывший минский следователь Андрей Остапович, уволившийся после начала протестов. Он рассказал, что информация, обнародованная на записи, давно является реальностью в Беларуси.

– Насколько возможно в Беларуси действительно создать лагеря для протестующих, о чем говорится на записи? Многие это восприняли как преувеличение.

– На самом деле это не обсуждение, это факт. Их действительно начали создавать. Есть информационная база, в которой есть имена участников протестов. Проведены подготовительные мероприятия, некоторые участники протестов в подобных условиях содержались в августе.

– Речь идет не только об Ивацевичах, а еще о каких-то местах?

– Под Минском есть подземная тюрьма, что страшнее всего, потому что непонятно, где она. Ни дроны запустить, ничего не увидеть. И на базе каждой области будет аналогичное место. Пока конкретной информацией мы не владеем.

– Это связано с тем, что негде содержать задержанных?

– Да. Когда их было 30 тысяч, всех отпустили, и они продолжили протестовать, поэтому их решили изолировать до самого конца.

– На записи речь идет о том, чтобы выдавать силовикам летальное оружие и применять его…

– На практике оно уже применялось, мы это лично видели. По видеозаписям было видно, что применяли закупленные новые пистолеты. По характеру ранений пострадавших понятно, что этот приказ уже был давно. В Бресте человека застрелили из пистолета Макарова, из боевого оружия, но массово пока не применяли.

– По убийствам Тарайковского и Бондаренко вы ведете собственное расследование?

– Да. Мы работаем с открытыми источниками, люди непосвященные просто зачастую не понимают важность этой информации и не могут ее правильно использовать. Например, портал tut.by опубликовал информацию от сотрудников КГБ, которая не была проанализирована и использована в ходе расследования. Есть специальные программы, которые позволяют эту информацию обрабатывать и видеть картину шире. И, конечно же, есть наши источники, находящиеся внутри системы, – говорит Андрей Остапович.

Задержанные за участие в протестах в Минске машут из окна СИЗО

Что такое лагерь для «особо острокопытных», по выражению Карпенкова, что такое «лагерь на базе ЛТП», подробно объясняет вице-президент правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович.

В Ивацевичах решено сделать политзону – лагерь, про который говорил Карпенков, существовал в августе в Слуцке, на базе ЛТП. Это называется «лечебно-трудовой профилакторий». Уникальная ситуация на постсоветском пространстве, нигде больше таких не осталось, даже в России ЛТП упразднили указом Ельцина еще в 1992 году. У нас это осталось. Это лагеря, куда изолируют антисоциальные элементы с целью их ресоциализации и приучения к труду. Это люди, у которых даже нет статуса, они не осужденные, не арестованные, они – изолированные лица. Не потому, что они совершили преступление, а потому, что они – антисоциальные элементы. Если в течение года человек в состоянии алкогольного опьянения совершил три административных правонарушения (например, распивал спиртное на лавочке или мелкое хулиганство, за что его уже и так наказали), его ловит милиция, везет на экспертизу, наркологи пишут, что у него алкоголизм, и если он попадется пьяным еще раз, его упекут на два года в ЛТП. В рамках гражданского судебного производства, не уголовного. И все, там они работают.

– Так вот к чему Лукашенко клонил, когда всех протестующих называл наркоманами…

– Это же все в системе ДИН (департамент исполнения наказаний) МВД. Там внутренние войска, бараки и колючая проволока. Вот и пригодилось. Можно лагерь устроить, и не один. В каждой области есть по одному такому ЛТП плюс два женских. В августе им некуда было задержанных девать, они элтэпэшников выпустили, тех посадили и быстренько поставили вокруг деревянный забор, обнесли его колючей проволокой, вышки установили и приняли решение, что это все находится под юрисдикцией УВД Слуцкого района. Это можно назвать как угодно, суть не меняется. Это лагерь для временного содержания. Они их там два дня подержали и всех выпустили, не судили даже тех, на кого уже были составлены протоколы. Лагерь демонтировали. Но факт в том, что они потренировались. Что касается Ивацевичей, там решено сделать политзону. Это тоже все старо как мир.

В СССР были политзоны в Мордовии и Пермском крае. В Ивацевичах есть колония, называется «Волчьи норы», в последнее время туда направляли по антинаркотической статье, а сейчас идея направлять туда политзаключенных и сделать там лагерь особо режима», – говорит правозащитник Валентин Стефанович.

Екатерина Прокофьева, опубликовано в издании Радио Свобода