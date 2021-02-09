Дієтолог розповіла, як виявити приховані джерела цукру у вашому раціоні

Можливо, ви уникаєте цукру та солодощів, але це не означає, що ви зовсім його позбулись. У вашому раціоні може бути безліч прихованих джерел цукру, які впливають на вашу вагу та здоров’я. Наприклад, якщо ви регулярно вживаєте кетчуп та хліб, то однаково можете їсти надто богато цукру. Про способи виявлення цих прихованих джерел цукру розповіла дієтолог Нмамі Агарвал, пише Жіночий світ з посиланням на NDTV.

Вона каже: “Ви уникаєте тістечок, печива та інших солодких продуктів, щоб зменшити споживання цукру? Поставте собі “відмінно” за зусилля, але швидше за все ви їсте більше цукру, ніж можете уявити”.

Щоб виявити приховані джерела цукру у вашому раціоні та виключити їх, важливо зрозуміти, що він міститься не тільки в солодощах, десертах і безалкогольних напоях. Часто цукор додають у консерви, нездорові закуски, хліб і навіть у продукти, які рекламуються, як корисні для здоров’я.

Пані Агарвал радить ретельно перевіряти етикетки усіх продуктів, які ви купуєте. При цьому уникайте продуктів з високим вмістом цукру, а також тих, у складі яких є кукурудзяний сироп з великою часткою фруктози.

Крім того, за словами пані Агарвал ви мусите також уникати коричневого цукру і фруктових соків, якщо ви хочете тримати споживання цукру та рівень глюкози в крові під контролем.

Окрім уникання очевидних джерел цукру, таких як білий рафінований цукор, десерти, коричневий цукор, дієтична газована вода, газовані напої та фруктові соки, дієтолог дала й інші рекомендації, які можуть допомогти зменшити споживання цукру:

Вживайте домашні кетчупи та інші соуси, замість магазинних

Цукор може ховатись за різними назвами. Фруктоза, сахароза, глюкоза, декстроза тощо – це все форми цукру. Якщо ви бачите ці назви у складі продукту, краще його не купувати

Відмовтесь від штучних підсолоджувачів. Мед, кленовий сироп, трохи фініків можуть зробити ваші страви солодшими.

Важливо зазначити, що цукор – це найпоширеніше джерело порожніх калорій. Якщо ви хочете схуднути, потрібно звести його до мінімуму.