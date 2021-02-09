У Мережі з’явилися перші скріншоти Android 12

ОС Android 12 від Google вийде цього року восени, якщо компанія дотримується своїх минулих термінів випуску. Перед цим ми повинні побачити кілька бета-версій, перша з яких повинна з’явитися протягом декількох тижнів. Поки ми терпляче чекаємо її виходу, розробники XDA опублікували серію скріншотів нової версії Android 12, які знайшли у внутрішніх документах Google. В системі змінили дизайн і додали кілька нових функцій.

Зовнішній вигляд нагадує iOS в деякій мірі, як і деякі з нових функцій конфіденційності — наприклад, значки, які з’являються в правому верхньому кутку екрану, щоб користувачі знали, що додаток використовує їхню камеру або мікрофон. Якщо ви натиснете на ці значки, то побачите спливаюче вікно з інформацією про те, яка програма що використовує. Також з’явиться швидкий спосіб відключити камеру або мікрофон одним натисканням перемикача.

Також була перероблена панель повідомлень. У цьому меню розробники відмовилися від прозорості фону, а кути вкладок стали більш закругленими. Також при частковому відкритті панелі тепер доступні тільки чотири налаштування, а не шість, як було раніше.

Крім того, очікується, що Android 12 принесе опцію обміну паролями Wi-Fi з сусідніми пристроями. Решта подробиць поки зберігаються в таємниці.