У сараї знайшли BMW M3 E36, що простояв там більше 15 років

Незважаючи на те, що деякі всезнайки голосно заявляють, що коли-небудь автомобілі “капсули часу” перестануть знаходити в покинутих гаражах або сараях, все ще є багато дивовижних транспортних засобів, які простояли без руху багато років. Черговий приклад – це прекрасне BMW M3 E36.

Автомобіль простояв в сараї приблизно з 2004 року. Причому це справжнісінький сарай, а не склад або гараж. Це означає, що всі люди, які люблять скаржитися на те, що термін «сарайна знахідка» часто використовується неправильно, можуть просто розслабитися і насолодитися частиною цієї історії.

Сарайні знахідки завжди характеризуються їх станом. Кузов автомобіля покритий товстим шаром бруду, а на задньому спойлері навіть є павутина. Інтер’єр виглядає набагато чистіше, але на сидінні водія видно досить сильні знос валиків бічної підтримки, а рульове колесо виглядає вицвілим або покритим цвіллю (на фото це не зовсім видно).

Якщо хтось видає чистий автомобіль за сарайну знахідку, то вас, швидше за все, обманюють. Транспортні засоби, які простояли багато років, повинні виглядати так, як цей BMW M3.

Цей екземпляр відрізняється рядом нестандартних елементів. Наприклад, на фотографіях видно ручки перемикання передач Momo. Хлопець, який знайшов цей автомобіль, збирається замінити її на стандартну, так як збирається повернути йому автентичну зовнішність.