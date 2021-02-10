Медики назвали продукты, которые негативно влияют на здоровье печени

Пища в нашем рационе напрямую влияет на состояние печени. Медики перечислили продукты, которые негативно влияют на здоровье органа.

Жирная пища

Картошка фри, гамбургеры, пицца и другие блюда с высоким содержанием насыщенных жиров нарушают работу печени. Чрезмерное увлечение такой едой может вызвать ожирение печени и ее воспаление, что может закончиться развитием цирроза.

Сахар

Печень преобразует сахар в жир, поэтому употреблять этот продукт следует по минимуму.

Алкоголь

Употребление в больших количествах алкогольных напитков может спровоцировать развитие цирроза печени.

Полуфабрикаты

Готовые продукты, которые нужно лишь разогреть, содержат в составе много соли, сахара и жиров.

Цельное молоко

В продукте содержатся насыщенные жиры, которые могут быть опасны для людей, уже имеющих проблемы со здоровьем печени. Им лучше выбирать нежирное молоко. Также полезен будет зеленый чай.

Сливочное масло

Сливочное масло из-за большого содержания жиров может провоцировать возникновение проблем с печенью. Медики рекомендуют готовить на оливковом масле.