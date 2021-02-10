Европу замело розовым и оранжевым снегом

Несколько стран Европы, в частности, Чехию и Словакию, засыпало розовым и оранжевым снегом. Это произошло потому, что территорий стран достигла пыль из пустыни Сахара в Северной Африке, пишет enovosty.com.

Как сообщил Словацкий гидрометеорологический институт, розовая пыль из Сахары появилась на юго-западном воздушном потоке. В результате снег, который сейчас покрывает большую часть Чехии и Словакии, окрасился в розовый и оранжевый цвета.

“Через ветреную погоду в Сахаре в воздух попало большое количество частиц пыли, которые благодаря южному воздушному потоку достигли старого континента. Частицы пыли в воздухе вымыли осадки и теперь их видно на снегу”, – объяснила причину явления метеоролог Дагмар Гонсова.

Также отмечается, что розовым снегом засыпало и другие страны Европы, в частности, испанские Пиренеи, австрийский Тироль и юго-запад Швейцарии.