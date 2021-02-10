Nissan випустить новий позашляховик на базі пікапа Frontier

Компанія Nissan розглядає можливість випуску пасажирського позашляховика на базі рамного пікапа Frontier нового покоління.

Нагадаємо, прем’єра пікапа Frontier нового покоління відбулася на минулому тижні одночасно з кросовером Pathfinder покоління R53 .

Оскільки Frontier буде випускати тільки в США, а продаватися в Північній Америці, то і позашляховик на його основі, швидше за все, планують націлити на той же ринок. Пікапом для глобального ринку в лінійці Nissan є модель Navara D23 , і позашляховик на її базі вже є – це X-Terra.

Пасажирський побратим пікапа Frontier міг би конкорувати з такими машинами, як Ford Bronco і Jeep Wrangler Unlimited.

Інші подробиці про можливий проект поки не повідомляються. Також немає і зображень можливої ​​майбутньої новинки.

Нагадаємо, Frontier нового покоління будуть оснащувати 3,8-літровим бензиновим двигуном потужністю 314 к.с. (381 Нм) в поєднанні з 9-ступінчастою АКПП, привід – задній або підключається повний.