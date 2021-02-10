Геллі Беррі відповіла на заяви про те, ніби усі чоловіки тікають від неї

Геллі Беррі відповіла хейтерам, які кажуть, що вона не може втримати поруч з собою жодного чоловіка.

На своїй сторінці в Instagram акторка опублікувала надихаючу промову з феміністськими нотками, в якій детально пояснила, чому не на довго затримувалася в стосунках зі своїми колишніми.

54-річна лауреатка “Оскару” написала, що жінка не має виправдовуватися перед суспільством за те, чому розриває з кимось стосунки та має право йти, коли її щось не влаштовує.

Вона підкреслила, що робила помилки, але завжди намагалася виправити їх, щоб налагодити своє життя. Також Геллі розкрила болючу тему аліментів.

Ні один чоловік не піклувався про мене, тому виплачувати необґрунтовані суми аліментів колишньому неправильно, і це справжнє здирство.

– написала жінка, натякаючи на свого екскоханого Габріеля Обрі, якому виплачує аліменти вже 10 років.

Беррі зауважила, що деякі батьки вимагають чималі суми, які геть не йдуть на виховання дітей, тому вона вважає це несправедливістю.

: dailymail