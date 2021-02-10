На Киевщине следователь обещал «отмазать» от преступления за 13 тысяч долларов

В Киевской области следователь обещал «отмазать» от преступления за 13 тысяч долларов взятки.

«По предварительной информации, полицейский потребовал у гражданина 13000 долларов США. За эти средства он обещал не привлекать его к уголовной ответственности и закрыть уголовное производство», — сказано в сообщении сообщает ГБР.

Следователю сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении его меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.