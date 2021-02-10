Коломойского уравняли

Ферросплавный бизнес группы «Приват» официально возвращается на рельсы общегосударственных тарифов

2 февраля Шестой апелляционный административный суд отменил решение Окружного админсуда Киева от 23 января 2020 г., которым было удовлетворено требование АО «Никопольский завод ферросплавов». Речь идет о претензиях этого предприятия к Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг в части принятия ею постановления №1622 от 1 августа 2019 г. Ним тогда регулятор утвердил тарифы на услуги диспетчерского (оперативно-технологического) управления ЧАО «НЭК «Укрэнерго». А это вызывает логичный вопрос: причем здесь «Никопольский ферросплавный»?

Но ответ лежит на поверхности. «Укрэнерго» является оператором магистральных линий электропередачи по всей Украине, которые в свою очередь используются для доставки электрической энергии на отечественные промышленные предприятия. Логично, в их числе «Никопольский завод ферросплавов», в глазах которого срабатывает простая экономическая логика: чем выше тарифы «Укрэнерго», тем больше расходы предприятия. В данном конкретном случае ставка для НЭК была увеличена Национальной комиссией с тогдашних 5,74 грн/МВт-час до 8,9 грн./МВт-час. То есть – в полтора раза.

Такой резкий рост был связан с тем, что в структуру тарифа «Укрэнерго» были включены затраты, которые ранее лежали на ГП «Энергорынок» – предприятии, долгие годы игравшем роль посредника между производителями электроэнергии и ее региональными поставщиками, «облэнерго». Но НЗФ эти изменения не очень интересовали.

Предприятие исходило из того, что его печи работают на электричестве, и потребляют сотни тысяч мегаватт-часов в месяц, а расходы на их закупку занимают весомую часть в себестоимости производимой продукции. Соответственно, хозяин НЗФ днепровский магнат Игорь Коломойский старался сделать все для того чтобы сократить эти «косты». Эта логика и привела юристов завода в суд, в котором ими был поставлен вопрос про отмену упомянутого постановления НКРЭКУ.

Первая инстанция с требованием согласилась, построив свое решение на нарушениях, которые были допущены при утверждении нового тарифа «Укрэнерго». Речь шла про то, что по правилам, регламентирующим работу Нацкомиссии, тарифы для НЭК устанавливаются продолжительностью в календарный год, тогда как в случае с постановлением №1622 речь шла про несколько месяцев.

Примечательно, что еще до вынесения это решения Окружным админсудом Киева, регулятор решил пойти навстречу НЗФ, согласившись немного снизить тариф для «Укрэнерго» (с вышеупомянутых 8,9 грн до 8,04 грн). Но это только раззадорило «приватовцев», после чего они и взялись добиваться своего в суде.

Параллельно с адвокатской активностью сторонники Игоря Коломойского не брезговали использовать других рычагов давления, включая один из самых распространенных в Украине – централизованные пикеты: одно время представители «Привата» как на работу ходили под офис НКРЭКУ, требуя снижения тарифа. Но дальнейшее развитие событий оказалось не на руку Коломойскому. Апелляцию на решение первой инстанции подала НКРЭКУ, а вместе с ней и «Укрэнерго», и сейчас она была удовлетворена.

Сейчас суд признал правомерность тарифа на диспетчеризацию НЭК «Укрэнерго», который был установлен вышеуказанным постановлением регулятора. Плохие новости для миллиардера из Днепра заключаются еще и в том, что все полтора года его противостояния с оператором магистральных электросетей, «Никопольскому заводу ферросплавов» поставки электроэнергии записывались исходя из ставки для «Укрэнерго» в размере 8,9 грн./МВт-час, и сейчас возвращать эти «перетраченные» деньги никто не собирается.

«Не существует оснований для возврата средств, уплаченных за услуги по диспетчеризации в соответствии с постановлением №1622 от 1 августа 2019 года или для осуществления перерасчета соответствующих платежей», – говорится в сообщении «Укрэнерго», опубликованном после вынесения апелляционной инстанцией.

oligarh.media