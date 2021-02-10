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Молодой футболист Шахтера попал в аварию. Подозревают алкоголь

10.02.2021

Украинский футболист «Шахтера» Владислав Вакула попал в автоаварию. Телеграм-канал Super Marik отмечает, что футболист был в состоянии алкогольного опьянения.

ДТП произошло 8 февраля в 01:00 ночи в Мариуполе на пересечении улиц Флотской и Бахчиванджи. 21-летний футболист клуба «Шахтер» Владислав Вакула на автомобиле Mercedes не вписался в поворот, выехал на тротуар и сбил дорожный знак.

Авария случилась прямо перед патрульной полицией. Возможно, игрок ехал с празднования дня рождения вице-президента ФК «Мариуполь» Андрея Санина, которому 7 февраля исполнилось 47 лет. В результате ДТП Вакула не пострадал.

Недавно Владислава Вакулу отчислили из черниговской «Десны» за нарушение спортивного режима. Была информация, что вторую часть сезона Вакула проведет в «Мариуполе». Дарио Срна, директор «Шахтера» по футболу, пояснил Вакуле, что у него остался последний шанс доказать свой талант во взрослом футболе.

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