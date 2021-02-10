Сайты-двойники и фейковые интернет-магазины: как не стать жертвой мошенников

Одним из самых распространенных способов мошенничества в интернете в последнее время стало создание сайтов-двойников.

В связи с распространением коронавируса украинцы активно начали совершать покупки в интернете. В результате увеличилось количество случаев онлайн-мошенничества. В Министерстве юстиции посоветовали, как не стать жертвами злоумышленников при приобретении товаров и услуг в сети.

Сайты-двойники и фейковые интернет-магазины

Одним из самых распространенных способов мошенничества в интернете в последнее время стало создание сайтов-двойников и фейковых интернет-магазинов.

В первом случае страница, которую посещает человек, визуально выглядит как настоящая: имеет ту же цветовую гамму, содержит примерно ту же информацию, что и официальный сайт, однако в гиперссылке указаны лишние буквы или цифры. Оплатив товары или указав собственные персональные данные на таком сайте-двойнике, можно попасть в ловушку мошенников.

Относительно фейковых интернет-магазинов, то в этом случае мошенники могут предлагать товары, которых у них нет в наличии или предлагать товары по очень низкой цене, требуя предоплату.

В Минюсте советуют украинцам никогда не оставлять свои персональные данные на незнакомых или подозрительных сайтах. Перед вводом информации всегда надо проверять, что пользователь находится именно на официальном сайте.

Для совершения покупок в интернете лучше использовать проверенные площадки, администраторы которых могут гарантировать возврат средств, если товар не будет отправлено или он окажется ненадлежащего качества.

Если же человеку приходится пользоваться услугами неизвестного ему интернет-магазина, следует изучить отзывы о продавце и покупать товары с наложенным платежом, то есть платить за товар после его получения и осмотра.

Другие варианты мошенничества

Также часто мошенники размещают на сайтах объявления о работе. Они предлагают выполнять легкие задания за умеренную плату (сбор ручек, наклеивания марок, сбор аксессуаров и т.п.).

Работодатель-мошенник предлагает направить потенциальной жертве материалы для такой работы почте. Однако, чтобы якобы избежать любого риска, он устанавливает минимальный задаток, который затем обещает вернуть вместе с первой зарплатой за проделанную работу.

Оплатив задаток, жертва не получит материалы для работы и потеряет свои средства.

Поэтому работу следует искать на официальных сайтах и обязательно проверять работодателя.

Еще одним распространенным видом интернет-мошенничества является отправка на электронную почту или в социальные сети сообщений о выигрыше или призы.

Подобные сообщения сводятся к тому, что человеку необходимо оплатить авансом определенную сумму средств (как процент от выигрыша для покрытия комиссий и расходов, связанных с отправкой приза и т.д.).

«Стоит помнить золотое правило — «бесплатный сыр только в мышеловке». Для начала вспомните, принимали ли вы участие в каких-то акциях. Узнайте у представителей официальные условия, поинтересуйтесь названием и сайтом компании, проводившей акцию. Если вы оплатите средства на указанные счета, то скорее всего, никаких денег и ценных призов вы не получите, а автор сообщения перестанет отвечать на ваши письма», — предупреждают в Минюсте.

Еще один вариант мошенничества заключается в том, что потенциальная жертва получает сообщение якобы от банка о блокировке счета.

Обычно такие сообщения содержат призывы к отправке персональных данных жертвы (пин-кода к карте, 16 цифр, указанных на карточке, CVV-кода).

В таком случае следует обратиться в банк по официальному телефону для уточнения информации. Нельзя сообщать данных о банковских карт и счетов посторонним людям.

Общие правила безопасности в интернете

Перечисленные выше варианты интернет-мошенничества являются самыми распространенными, но каждый день появляются новые виды обмана. Чтобы не попасть в ловушки, стоит при осуществлении операций в интернете соблюдать следующие правила:

не указывать собственные персональные данные на непроверенных сайтах;

никому не сообщать срок действия банковской карты и CVV-код;

проверять гиперссылки и наполнения сайта на соответствие официальным данным компаний;

в случае получения сомнительных писем или сообщений не осуществлять оплат до установления обстоятельств сложившейся ситуации;

не делать предоплат в непроверенных интернет-магазинах;

не пользоваться непроверенными объявлениями о работе, где обещают быстрый заработок при условии внесения задатка.

Как действовать тем, кто стал жертвой интернет-мошенников

Если человек все же стала жертвой мошенников, ему необходимо обратиться в ближайшее отделение полиции или позвонить по телефону 102 или 0800505170 (департамент киберполиции).

Нужно собрать информацию, подтверждающие факты совершения мошеннических действий: чеки об оплате, квитанции из банка о проведении денежных операций, распечатки объявлений, ссылки на сайт и тому подобное.

Также стоит обратиться к администратору сайта с целью блокирования страницы мошенника, а также позвонить в банк, через который была осуществлена платежная операция, сообщив, что перевод осуществлен на карту мошенника.

После привлечения виновного лица к уголовной ответственности пострадавший может обратиться в суд с требованием возмещения материального и морального вреда.