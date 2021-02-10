Унікальна судова справа: Швейцарських бджіл звинуватили у контрабанді пилку й нектару з Австрії

Австрійська компанія Zallzburg, яка спеціалізується на виробництві унікального альпійського “дикого меду”, звернулася в муніципальний суд зі звинуваченням свого сусіда-конкурента – швейцарської фірми Albert corp

Про це повідомив засновник Українського інституту майбутнього (УІМ) Ігор Ліскі на своїй сторінці у Facebook, передає Depo.ua.

За його словами, суть звинувачення не має аналогів в юриспруденції – контрабанда швейцарськими бджолами австрійських пилку й нектару.

Зазначається, що австрійські бджолярі давно були стурбовані різким зменшенням медозбору.

“І ось вони з’ясували, що щодня тонни унікальної солодкої продукції переноситься мільйонами швейцарських бджіл через Альпи, а кількість збиральниць за останні роки збільшилася в кілька разів! Австрійці стверджують, що раніше екологічно чистих альпійських лугів вистачало і Австрії, і Швейцарії. Тепер число швейцарських пасік в прикордонній смузі збільшилася, що загрожує медовому бізнесу в Австрії”, – пояснив експерт.

Він уточнив, що в результаті судового розгляду швейцарці визнали звинувачення на свою адресу справедливими.

“Зростання активності бджолярів пояснюється збільшенням замовлень на екологічно чистий мед англійською компанією Medkoff, що виробляє горілку, до складу якої він входить. Зараз попит на неї зріс, відповідно, збільшилася потреба і в меді”, – йдеться у дописі.

Ліскі зауважив що суд опинився у скрутному становищі.

“За всіма чинними законами перетин товару через кордон без декларації та виплати мита кваліфікується як контрабанда. У свою чергу, швейцарська фірма повністю відкидає ці звинувачення, називаючи їх абсурдними. У той же час її представники готові піти на компроміс: якимось чином компенсувати витрати своїх австрійських колег, якщо вони нададуть докази про точну кількість швейцарських бджіл, “незаконно” перетинаючих кордон, і обсяги перенесених ними пилку і нектару”, – розповів він.

Отже, суд не знайшов нічого кращого, ніж запропонувати австрійцям надати ці докази.

“Тепер тим потрібно винайти спосіб, за допомогою якого можна розрізняти бджіл за національною приналежністю”, – підсумував Ліскі.