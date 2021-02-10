Мерседес в кинопрокате

Месяц назад, в разгар новогодних каникул, на трассе А-121 «Сортавала» в Ленинградской области, близ кооператива «Озеро», произошла автомобильная стычка между простым водителем и двумя мерседесами с ведомственными номерами.

О запечатленном на видеорегистраторе конфликте писали региональные СМИ — забыв, однако, упомянуть, с кем связаны эти автомобили. Почему не были названы фамилии ключевых лиц, ответственных за «хамов на дороге», и каким образом мерседес «хозяина России» оказался записан на российского кинопродюсера, — в новом материале «Снаружки».

Хамы на дороге

8 января на трассе «Сортавала» в направлении из Санкт-Петербурга в Приозерск произошел странный инцидент. Два черных мерседеса с «красивыми» номерами начали преследовать одну из машин, ехавших по оживленной трассе, зажимали ее то у обочины, то у отбойника, блокировали проезд и требовали от водителя выйти «на разговор». Так и не сумев пересилить случайного автомобилиста, из мерседесов вышли солидного вида мужчины в галстуках и медицинских масках, сфотографировали его номера и спешно уехали вперед.

Вероятно, автомобиль долго ехал в левом ряду и мешал важным «меченым» мерседесам добраться куда-то, да и побыстрее. Водитель, которого в некоторых источниках называют Ильей, в интервью «Фонтанке» рассказал о том, что не попало на видео: «Неадекват набросился на автомобиль, потом открыл мою дверь и набросился и на меня тоже».

Это не первый случай, когда кортеж попадает в дорожные стычки. В сети видео с участием двух мерседесов, которые датируются и нулевыми, и десятыми годами, а на форумах петербуржцы жалуются, что две машины перегораживают дорогу и ездят только вместе, затрудняя движение по ней.

Ни «Фонтанка», ни другие издания не стали указывать фамилию того, кому этот кортеж принадлежит. Статью «Фонтанки» даже нельзя найти на сайте издания — она доступна лишь по ссылке и не пробивается ни в поиске, ни в топе обсуждений, ни в новостной ленте.

Долгий путь домой

Если вернуться к видеозаписи, можно увидеть, как наши «братки» прижимают машину к обочине, когда до Приозерска остается 72 километра.

Со слов водителя мы знаем название трассы, а на видео видно, что стычка произошла по направлению от Петербурга к Сортавале. Маршрут Яндекс.карт показывает, что на нужной трассе расстояние в 70 километров — это путь между Приозерском и поселком Колосково, то есть инцидент произошел рядом с этим непростым местом.

В радиусе нескольких километров находятся дачи кооператива «Озеро», в который входят совладелец банка «Россия» Юрий Ковальчук, Николай Шамалов и другие доверенные лица президента Владимира Путина.

Именно в Колосково находится усадьба Юрия Ковальчука, на которой незаконно — в 15 метрах от берега — расположена вертолетная площадка. А информация о владельцах и перемещениях мерседесов и их номеров позволяет предположить, что автомобили входят в кортеж Юрия Ковальчука. Вероятно, на них передвигается охрана «хозяина России», которая была сильно озабочена тем, как поскорее добраться до усадьбы своего начальника.

Машины высшего сословия

В стычке, произошедшей рядом с дачей Ковальчука, участвовали две машины Мерседес-бенц одной модели 2015 года выпуска — О956ОО98 и О927ТТ78.

Телеграм-канал «Сон сновидений» объясняет «меченое» происхождение номеров: «У основной машины номер О956ОО98, у сопровода О927ТТ78. Серия О9**ОО98 относится к ФСО, её невозможно купить на чёрном рынке. Таких машин всего 100 штук и они принадлежат только реальным ведомственным авто (есть всего два исключения для «суперсвоих»). Эти машины не останавливают и не досматривают: это запрещено на официальном уровне. Сопровод на О***ТТ78- тоже не из робкого десятка, в Петербурге это когда-то была гибддшная спецсерия».

Это совершенно особые машины с особыми номерами. И не только с ними: на крышах есть антенны спецсвязи, характерные для правительственных машин, а также машин ФСО. Сразу становится понятно, кто здесь главный.

Где еще разъезжает кортеж? На автосайтах есть несколько фотографий мерседесов, сделанных в разные годы. Вот они проезжают в центре Санкт-Петербурга — на улице Чапыгина, дом 2 в Петроградском районе.

Именно там, через два дома по той же стороне улицы, находится штаб-квартира петербургского «Пятого канала», принадлежащего «Национальной Медиа Группе» Юрия Ковальчука.

А вот путь от этого дома до вертолетной площадки Ковальчука на Каменном острове, одном из самых элитных районов в северной столице — там у «хозяина России» есть дом. Маршрут показывает 11 минут без пробок — очень быстро и удобно.

На портале 47news (региональные новости Ленобласти) появлялась информация о том, что одна из машин записана на банк «Россия». Но позже данные исчезли в первоисточнике и остались только на сторонних ресурсах.

На форумах автолюбителей хранится немало жалоб на эти машины за разные годы. В 2011 году пользователь написал, что перед ним в течение длительного времени «кортежем» ехали две машины с абсолютно одинаковыми номерами — О927ТТ78. И действительно: в России некоторые люди высшего сословия имеют привилегии менять таблички с номерами машин тогда, когда им вздумается.

Коды 78 и 98 обозначают Санкт-Петербург. И здесь мы находим третью машину кортежа — О927ТТ98, которая точь-в-точь повторяет номер той, что была на трассе «Сортавала», за исключением одной цифры в коде региона. Этот мерседес парковался рядом с консульством Таиланда на Васильевском острове. Юрий Ковальчук является почетным консулом Таиланда с 1996 года.

Фото датируется 2008 годом — в это же время на форумах петербуржцы писали, что рядом с консульством Таиланда «постоянно трутся машины с красивыми номерами о995тт78, о092оо98, о009тт98, о001оа78». Данные о них в базах стерты, кроме одной. О001ОА78 — машина, записанная на Юрия Ковальчука.

Телеграм-боты по поиску автономера выдают предупреждение о владельцах автомобиля: «частные лица, имеющие блат в ГИБДД»

Эту машину, официально принадлежащую Ковальчуку, также замечали у консульства Таиланда — с теми же антеннами спецсвязи.

Становится ясно, что кортеж Ковальчука — это целый автопарк элитных автомобилей с красивыми номерами, спецсвязью и мигалками. Причем машины постоянно меняются, как и таблички. Вот О956ОО98 — мерседес с тем же номером, что и машина, которая участвовала в январской стычке на трассе, но уже другой модели и темно-синего цвета вместо черного.

Из фамилии букв не выкинешь

Кому же принадлежат те два мерседеса, месяц назад гонявших водителя по трассе? Владелец одного из них раскрывается в московских базах ГИБДД. Принадлежит мерседес 0927ТТ78 некоему Одникову Леониду Владимировичу — человеку с загадочными фамилией, именем и отчеством, не известными поисковикам ни по личным аккаунтам, ни по новостям, ни по чему-либо еще.

Может показаться, что такого человека не существует, и это чья-то злая шутка, но на деле все проще. Это — игра слов, а точнее, букв. Одников прописан на севере Москвы, на улице Панфилова (полный адрес известен «Снаружке»).

А теперь самое интересное: по этому же адресу, в той же квартире прописан Огородников Леонид Владимирович. Он по счастливой случайности родился в тот же день, месяц и год, что и Одников.

Одникову принадлежит мерседес, связанный с Ковальчуком, а Огородникову — темно-синий Бентли. Но в глазах четверится, а не двоится: по этому же адресу прописан еще один Огородников Леонид Владимирович, родившийся на 4 дня позже — не 2, а 6 июня 1964 года. У него есть, например, Харлей Девидсон. Более того, по тому же адресу живет загадочный Владимир Владимирович Огородников — владелец машины ВАЗ. Автомобиль он приобрел, еще не родившись: судя по записи в базах, его появление на свет запланировано на 10 марта 2023 года. Таким образом, мерседес, который возит хамоватых охранников Юрия Ковальчука, записан на человека с фальшивой фамилией, из которой просто убрали 4 буквы.

Паспортные данные Одникова Леонида Владимировича и Огородникова Леонида Владимировича имеются в распоряжении «Снаружки» и полностью совпадают.

В базах также есть информация об изменении паспортов Огородникова.

В 2004 году вместо адреса на улице Панфилова в паспорт Огородникова появилась новая квартира — в Старомонетном переулке. Расстояние до Кремля — всего один километр, а из дома открывается замечательный вид на Храм Христа Спасителя.

Интерьер одной из квартир в этом доме [1] [2] и интервью с хозяином публиковал журнал Salon. «Из гостиной мы переходим в столовую, в центре которой стоит полукруглый диван. “Здесь хорошо сидеть, курить сигары, смотреть на огонь или в окно — на Кремль и храм Христа Спасителя”, — говорит Огородников». В статье человек по имени Леонид Огородников называется главой кинопрокатной компании «Каро Фильм» — одной из крупнейших в России.

Кто такой Леонид Огородников?

Леонид Огородников — не чиновник, не акционер банка «Россия» и даже не брат и сват Ковальчука, чтобы по классической схеме переписывать на него машину, на которой в другом регионе передвигается его личная охрана. Миры Ковальчука и Огородникова на первый взгляд не пересекаются: Огородников — бизнесмен из киносферы, сооснователь известной по всей стране сети кинотеатров «Каро» и одноименного продакшена. Сегодня «Каро Фильм» владеет 33 кинотеатрами в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Самаре и других городах страны.

Огородников — москвич, по специальности инженер-механик, после вуза торговал компьютерами. Вместе с ним «Каро» основали партнеры Андреев и Рудяк: отсюда и возникла аббревиатура — «компания Андреева, Рудяка, Огородникова». В конце 90-х компания перевела фокус на киноиндустрию, а уже в нулевых выкупила у московской мэрии здания под кинотеатры (в том числе известный «Пушкинский»), занялась их реконструкцией, а затем расширила присутствие в регионах. В «Каро» Огородников имел наиболее крупную долю среди партнеров и занимал должность председателя правления.

Как представитель киноотрасли он часто участвовал в заседаниях правительственного совета по кинематографии, его инициативы одобрялись Путиным.

Однако почему владельцем мерседеса, на котором ездит охрана Ковальчука, стал кинопродюсер? На самом деле Огородников и «Каро» — звенья в цепочке медиабизнеса Юрия Ковальчука.

В 2012 году в «Каро фильм» происходят радикальные перемены. Огородников и его партнер Андреев продают контрольный пакет акций консорциуму. Тогда Андреев вышел из бизнеса, однако Огородников сохранил за собой кресло председателя совета директоров и миноритарный пакет акций: по данным двух источников «Ъ», ему все еще принадлежала доля в 30%. Консорциум состоял из ведущего инвестора Baring Vostok Private Equity, фонда UFG Private Equity, а также Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и предпринимателя Пола Хета.

Как Юрий Ковальчук связан с «Каро» через цепочки выгодных бизнес-решений с консорциумом компании НМГ и Baring Vostok

Когда в России вступили в силу поправки к закону о СМИ, которые запрещали иностранцам и зарубежным компаниям владеть более 20% любого СМИ, многие зарубежные игроки российского медиарынка вынуждены были продавать бизнесы. Тогда, в 2015 году шведская компания MTG решила продать российское семейство телеканалов Viasat (телеканалы TV1000, TV1000 Action, TV1000 Русское кино и другие). Сейчас мажоритарным акционером ГК Viasat является ЗАО «Национальная Медиа Группа» (НМГ), крупнейший бенефициар которой — Юрий Ковальчук. Однако НМГ приобретала долю в российском бизнесе Viasat не у MTG.

В 2016 году 80% Viasat было продано ООО «Синерджи» — структуре Baring Vostok. Доля в 100% принадлежала партнеру Baring Vostok Анатолию Карякину. Это бывший высокопоставленный сотрудник ФСО.

Однако такие условия сделки не устроили Роскомнадзор: глава ведомства Александр Жаров заявил, что партнер фонда — аффилированное лицо Baring Vostok, поэтому норма по ограничению иностранного контроля СМИ нарушается новыми владельцами. В итоге в середине 2016 года 80% «Синерджи» купила российская НМГ, подконтрольная Ковальчуку. Другие 20% «Синерджи» принадлежат Sabiero Holdings Limited — это доля фонда Baring Vostok.

НМГ и UFG

Baring Vostok была инвестором «Каро» до того же момента — середины 2016 года — пока долю не выкупил UFG. Причиной продажи пакета акций стало падение кинотеатрального рынка. Точная доля не раскрывалась, однако утверждалось, что ее продажа фонду UFG позволила ему получить «полный контроль над сетью».

Бизнес-отношения между фондом UFG и медиаструктурами Ковальчука продолжаются с 2008 года. Летом 2008 года НМГ получила крупную долю (50% минус одна акция) в издательском доме «Ньюс медиа», заключив сделку с UFG Private Equity. Газеты «Жизнь» и «Твой день» стоили Ковальчуку $80 млн. Для UFG это была очень выгодная сделка: фонд получил за издательский дом вдвое больше, чем заплатил за него сам в 2006 году.

НМГ и РФПИ

Другой ключевой инвестор «Каро» — Российский фонд прямых инвестиций, который был создан в 2011 году по инициативе тогдашнего президента России Дмитрия Медведева и председателя правительства Владимира Путина. Фонд занимается привлечением инвестиций в российские проекты и с момента создания инвестировал более 2 триллионов рублей. Сеть «Каро» долгое время была единственным медийным активом фонда: только в 2019 году РФПИ инвестировал в онлайн-кинотеатр ivi, став миноритарием.

В 2018 году «Интер РАО», — компания, генеральным директором которой является сын Юрия Ковальчука Борис, — продала 1,14% своих акций за 4,15 млрд руб. на открытом рынке. Близкий к РФПИ источник заявил, что РФПИ и ближневосточные партнеры выкупили более 10% от этих акций.

Уход из «Каро» в мусорный бизнес

В 2019 году Огородников продал свою долю в «Каро». Но бизнесмену было, куда уходить — за 4 года до этого он из рук Сергея Чемезова получил контроль над одним из перспективных госпроектов по переработке мусора — в дочке «Ростеха». В 2015 году Огородников и его партнер по «Каро» Олег Андреев купили 75% долю в «Национальном экологическом операторе» по цене 1 рубль за акцию. То есть пакет акций был приобретен всего лишь за 300 тысяч рублей.

С момента сделки «НЭО», с одной стороны, начал получать привилегии со стороны государства (право без конкурса получать лом Минобороны и так далее), с другой — перестал раскрывать отчетность. Сразу после продажи акций бывшим кинопродюсерам прибыльность мусороперерабатывающей компании начала стремительно расти. В 2019 году активы компании составили почти 700 миллионов рублей, а выручка — 3 миллиарда 300 миллионов рублей.

СМИ рассказывали, что сделку по покупке акций курировал лично Сергей Чемезов, глава Ростеха. О сделке подробно писали издания «Важные истории» и «Проект». Выиграл от мусорной реформы не только Чемезов, но и Юрий Ковальчук. Его компания «Управление отходами» в течение 10 ближайших лет получит 63 миллиарда рублей за вывоз мусора в нескольких областях России.

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Для богатых людей соблазн злоупотреблять привилегиями и близостью к власти всегда высок. В демократических странах этого стараются не допустить правоохранительные органы и независимые СМИ. В России, где силовики служат власти, а свободные медиа можно пересчитать по пальцам, богатым и влиятельным людям может показаться, что их схемы не раскроют, а о хамском поведении — побоятся рассказывать. Но когда в стране расцветает неконтролируемая коррупция, наивно думать, что выгоду из нее смогут извлечь лишь члены кооператива «Озера». Поэтому о том, кому принадлежат автомобили «братков», пугающих водителей, мы все равно узнаем — хоть и не от честных полицейских, а от тех, кто продает ведомственные базы ради собственной выгоды.

medium.com