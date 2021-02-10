Олег Чемезов — кореш губернатора и клиент для ФСБ

Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, которого глава региона Евгений Куйвашев приволок в Екатеринбург за собой из Тюмени, продолжает перестраивать региональный фармрынок. С 1 декабря 2020 года бюджетное учреждение «Фармация» стало автономным учреждением.

Номинально его возглавляет вызванный Чемезовым из Тюмени рекламщик Андрей Герстнер.

А фактически делами заправляют бизнесмены Дмитрий Абрамов и Александр Шумский. В декабре они вели переговоры в директорском кабинете с поставщиками медпрепаратов.

Долги «Фармации» – десятки миллионов. Ведущие игроки фармрынка России отказываются поставлять товар без предоплаты. Поэтому в декабре «Фармация» закупила только обязательные наркотические препараты и презервативы, пластыри и гель-смазки (165 тыс ₽).

В связи с отсутствием на прилавках востребованных медпрепаратов муниципальные аптеки «Фармации» не работали все новогодние каникулы.

Абрамов и Шумский убеждали поставщиков, что деньги обязательно появятся, ссылаясь на свое партнерство с Олегом Чемезовым. Бизнесмены имеют опыт работы на фармрынке, сейчас их «якорная» компания – «Фарматроника – Екатеринбург».

Они утверждают, что вице-губернатор занят переключением бюджетного потока на закупку медпрепаратов с областного минздрава на «Фармацию». Это – несколько десятков миллиардов рублей.

Процедура юридически сложная, есть риск уголовной ответственности для областных чиновников, но Абрамов с Шумским как раз специализируются на юридическом сопровождении фармацевтического бизнеса.

Предыдущий свердловский министр здравоохранения Андрей Цветков лично курировал закупки дорогостоящих препаратов и медицинского оборудования, имея прокурорскую «крышу». Высокое покровительство не спасло его от увольнения, а бизнес-стратегию старается сохранить и развить Олег Чемезов.

Куйвашев прикрывает Чемезова перед начальником УФСБ Зиновьевым?

ОЛЕЖИН РАЗВОД

Семья заместителя губернатора Свердловской области Олега Чемезова ежегодно тратит на покупки сотни миллионов рублей, но они не отражаются в декларациях чиновника. Официально он владеет лишь снегоходом и автоприцепом, своего жилья и автомобиля нет.

Богатством блещет Чемезова Ирина Юрьевна, родившая в браке троих детей. В 2019 году она приобрела роскошную квартиру с ремонтом в Клубном доме «Тихвинъ» за 100 миллионов рублей. В ней большая семья живет после переезда из Тюмени в Екатеринбург.

Для передвижения Чемезова купила себе Audi A8, супругу – Mercedes GLS, семье – Mercedes Vito. Все автомобили белого цвета, с характерным номером – 111. Чемезовы любят всячески подчеркивать свою «первость», даже служебная Toyota замгубернатора с номером А111АА96.

Чемезовы застолбили себе «поляну» и в Черногории, около Херцег-Нови. В местечке Кумбор на компанию Чемезовой LOKKY CLUB MONTE оформлен отель Xanadu, оцениваемый в 3 миллиона евро. А недвижимость стоимостью в 1 миллион евро в местечке Игало в документах именуется подарком Ирине Чемезовой (данные загранпаспорта указывают, что это та самая Чемезова И.Ю, у которой в Тюмени есть семейный центр LOKKI Club).

Изображать из себя нищеброда Олегу Чемезову помогает фиктивный развод, оформленный в 2016 году. Но бывшей супругой Ирина Юрьевна числится лишь на гербовой бумаге. Разве бы рискнул Чемезов, став из бизнесменов заместителем губернатора, переписать в 2019 году на чужого человека свой главный актив – 50% долю в Управляющей компании «ПАРТИКОМ»?

В орбите «управляшки» крутится множество компаний, созданных Чемезовым за два десятка лет работы на «хлебных» должностях в Югре и Тюменской области. Там собраны выведенные из государственной собственности активы, туда исправно закачиваются десятки миллионов рублей из бюджета.

После отъезда Чемезова из Тюмени рычаги управления были переданы Алексею Олеговичу Воинкову. Это – первый, внебрачный ребенок Чемезова, родившийся у 20-летнего студента Тюменского мединститута. Кроме пяти официально признанных несовершеннолетних детей у чиновника два внебрачных – 15-летняя дочка живет в Москве.

На сына Чемезов стал записывать свои активы более 10 лет назад, еще до оформления нынешней семьи. В некоторых компаниях Воинков числится совладельцем вместе с Ириной Чемезовой. Отчеты о прибыли бизнес-структур Чемезовых за последние годы и близко не отвечают на вопрос, где заместитель свердловского губернатора Евгения Куйвашева мог взять около полумиллиарда рублей на свою красивую жизнь.

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