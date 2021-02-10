«Третье пришествие» Алексея Гордеева

Как передаёт корреспондент The Moscow Post , вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев возглавит воронежский список «Единой России» на сентябрьских выборах в нижнюю палату парламента. Одновременно с этим в кулуарах распространяются слухи, якобы действующий губернатор Воронежской области Александр Гусев и вовсе может не принять участие в кампании, и даже то, что Гордеев в будущем может вновь занять пост главы региона вместо Гусева.

В СМИ эти слухи обосновывают политическим весом Гордеева. Он уже дважды становился губернатором Воронежской области, занимал этот пост с 2009 по 2017 год. До этого — был министром сельского хозяйства, а после — вице-премьером РФ. Его избрание и губернаторство может стать уже третьим пришествием Гордеева в регион.

Однако, кажется дело вовсе не в политическом весе, а в огромном количестве скандалов, которые окружают эту фигуру. Настолько больших, что Александр Гусев, похоже, решил отсидеться в сторонке, лишь бы самому не попасть под удар. Ведь в последние годы сразу несколько видных членов команды Гордеева, оставшихся в регионе, попали под уголовные дела.

«Токсичная» команда

Последний случай произошел в сентябре 2020 года, когда Следственный комитет возбудил уголовное дело о растрате 1,5 млн рублей в отношении вице-мэра Воронежа по градостроительству Владимира Левцева. Правоохранители считают, что он растратил средства регионального оператора по вывозу мусора «Облкоммунсервис». Об этом писал «Коммерсант» .

Мэр Воронежа Вадим Кстенин тогда заявил, что продолжит работу с Левцевым — видимо, из-за возможного наличия у того высокого покровителя в стенах правительства. А что же сам Гордеев? Дело в том, что преступления, инкриминируемые Левцеву, происходили в 2016-2017 годах, когда Гордеев сидел в губернаторском кресле.

Формально за назначением Левцева на должность стоял назначенный Гордеевым замгубернатора Виталий Шабалатов и тот же мэр Кстенин, который всегда считался полностью лояльным Гордееву человеком. Но все понимают, что без санкции Гордеева человека на главную градостроительную должность областной столицы Левцева бы никто не поставил.

Серьёзные проблемы выдались и воронежского бизнесмена от сферы ЖКХ Вадима Ишутина, которому также пытались приписать тесные связи с Гордеевым. В 2017 году Ишутин попытался зайти в мусорную реформу со своей компанией «Экотехнологии», начал строить мусоросортировочный завод в Воронежской области.

Владимир Левцев – очередной «птенец» гнезда Гордеева?

Вместе с тем ему же прочили кресло главы Российского экологического оператора. Эту тему должен был лоббировать один из идеологов реформы, Владимир Логинов, давний коллега и соратник Гордеева. Но не «прокатило» — интересы Ишутина вступили в клинч с бизнесом семейства бывшего Генпрокурора Юрия Чайки. Конкретней — Чайки и его компании «Хартия», которая и получила статус регоператора. После этого говорили, что Чайки просто переиграли Логинова и Гордеева в аппаратной игре. В итог главой РЭО стал лояльный к Чайкам Денис Буцаев.

Сразу после этого к Ишутину появились вопросы у правоохранителей, которые обратили внимание на дело «Воронежской горэлектросети», где тот мог якобы «освоить» порядка 600 млн рублей. Вместе с Ишутиным интерес был и к депутатам воронежской Гордумы Олегу Турбину и Руслану Кочетову, которые во времена Гордеева развернули в Воронеже бурную «коммунальную» деятельность.

«Московский комсомолец» нисколько не стесняясь в выражениях называет Вадима Ишутина, который также был депутатом Гордумы, «мозговым центром глобальной коммунальной аферы». Показательно, что Ишутин заблаговременно улетел в США. Однако в итоге ничем плохим для него эта ситуация не закончилась — сейчас претензий к нему правоохранители не имеют. Постарался Алексей Гордеев?

Зато «соскочить» не удалось Олегу Турбину. Вначале 2020 года суд заочно арестовал Олега Турбина, который также заблаговременно скрылся от следствия. И как раз по делу «Воронежской горэлектросети». Об этом писало РИА «Новости» .

Еще один недалёкий от Гордеева человек, бывший вице-мэр Воронежа Алексей Антиликаторов тоже стал фигурантом уголовного дела. Его заподозрили в получении более 1 млн рублей взятки за содействие в выделении участков под организацию ярмарок на территории областной столицы, сообщал «Коммерсант» .

Сложности и у вице-премьера воронежского правительства Виктора Логвинова, которого недоброжелатели называют «кошельком» Сергея Гордеева, и которого тот якобы оставил «присматривать» за региональным правительством, пока сам Гордеев «решает вопросы» на федеральном уровне. Речь о банкротстве компании «Модус», на руководство которой завели уголовные дела.

А за успехами предприятия якобы стоял именно Логвинов, который еще в 2011 году мог просить Гордеева поддержать контору госденьгами. В итоге «Модус» получил займ в «Возрождении» на 565 млн рублей. Однако реальная стоимость возведенных на эти деньги объектов была почти в два раза ниже, писал «Абирег» .

Семейный бизнес

Того и гляди, скоро из команды Гордеева в регионе почти никого не останется. А ведь у кого-то из них может развязаться язык, и тогда Гордееву, возможно, придется нервничать. Вместе с тем, к нему самому уже давно много вопросов. Критики не раз пытались приписать ему лоббирование бизнеса собственной семьи, который при Гордееве-губернаторе расцвел бурным цветом.

Вспоминается показательная история, о которой в прошлом писал The Moscow Post . В 2013 году в Воронежской области начали массово истреблять свиней — якобы из-за эпидемии. Уничтоженными оказались тысячи особей в частных подворьях, а санкцию на это дал губернатор Гордеев.

Правда, эпидемия была какая-то странная, потому что у сельхозбизнеса губернаторского сына — Никиты Гордеева — дела после этого пошли в гору, в том числе и в Рязанской области. Тот скандал в прессе называли «свиноцидом». Интересно и то, что после «свиноцида», в 2016 году Гордеев открывал селекционно-генетический центр свиноводческой группы «Агроэко», за которой мог стоять его сын. Достоверно, впрочем, это неизвестно, ведь учредителем компании предусмотрительно сделали офшор ECO Agribusiness Holdings Ltd.

Гордеев-младший является учредителем ООО «Альта Дженетик Раша», которая поставляет из США, Канады и Нидерландов замороженную сперму племенных быков. Её выручка по итогам 2019 года составила 695 млн рублей, прибыль — свыше 80 млн. Никто не удивился, что сын Гордеева трудится именно на ниве сельского хозяйства, ведь Гордеев-старший много лет возглавлял Минсельхоз.

Молодой Никита Гордеев стал лицом семейного бизнеса, но его успех все чаще связывают с карьерой отца

Никита Гордеев владеет и другой компанией, ООО «Сады Подмосковья», сдающей в аренду земельные участки в Котельниках. Через цепочку юрлиц он же должен контролировать сельхозпредприятие «Бельки» в Рязанской области, на малой Родине папы. И этому тоже никто особо не удивляется. Тем более, что в той же Рязанской области Никита Гордеев избирался депутатом в региональный парламент.

Как пишет «Собеседник» , в собственности Никиты Гордеева есть квартира в 96 кв. метров, которая находится в Москве рядом с метро «Фрунзенская». Стоимость — порядка 58 млн рублей, а получил он её в дар от некой Валентины Сафроновой. Ей же он подарил квартиру аж в 181 кв. м. в элитном ЖК «Три тополя на Плющхе» стоимостью в 200 млн рублей. Интересная рокировка, за которой мог бы скрываться коррупционный интерес и некие «папины договоренности».

Но пробыл хозяином квартиры в «Тополях» Никита всего месяц. А до этого квартира была записана на Арину Гордееву, возможно, его супругу. До замужества она носила фамилию Бекасова, а сейчас на неё записан еще один сельхозбизнес, ООО «Манго Трейд». Занимается торговлей зерном.

У неё крайне интересная финансовая отчетность. В структуре при уставном капитале в 10 тыс. рублей работает всего один сотрудник. По итогам 2019 года у компании ни прибыли, ни выручки. И так с 2016 года, когда структура выручила 2,9 млн рублей. Зато за год до этого, в 2015-м, она заработала 61 млн рублей. Как раз тогда, когда Гордеев сидел в кресле губернатора.

За тот же год компания заработала всего 390 тыс. рублей. Вопрос, а куда делись деньги, как они вообще были получены — зависает в воздухе. Неужели их просто прогнали через компанию, как через прокладку, а осели они совсем на других «берегах»?

Учитывая это, не стоит ли тщательно проверить декларации Сергея Гордеева, как вице-спикера Госдумы, и его сына Никиты, избравшегося депутатом регионального парламента Рязанской области? У того же Никиты ранее был участок и дом в коттеджном посёлке Ландшафт на Рублевке. Стоимость одной земли (44 сотки) — 338 млн рублей. Нехило.

По итогам 2019 года Алексей Гордеев заработал свыше 17 млн рублей, супруга — 4,4 млн рублей. В его собственности недвижимость общей площадью в 20 тыс. кв. метров. За 2018 год доход Гордеева составил почти 24 млн рублей. Такая информация содержится на сайте «Декларатор» .

Очень похоже, что это могут быть далеко не все доходы, ведь многие компании его сына Никиты процветают, а слухи о том, что Гордеев-старший мог лоббировать его бизнес по существу никто так и не опроверг. Впрочем, мы вскоре мы можем получить ответы. Если предположение о том, что губернатор Александр Гусев хочет абстрагироваться от Гордеева, верно, то значит его делами могли заинтересоваться не только мы, но и люди в погонах.

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