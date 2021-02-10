Австрийская песенка Макаревича спета?

Как сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на наши источники, якобы кубанский олигарх Олег Макаревич сейчас пребывает в Австрии, откуда пытается откреститься от причастности к неблаговидным делам на Родине, за которые его могут выслать. Например, недавно стало известно, что он взыскивает 100 тысяч рублей с Главного СУ ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. При этом сам должен сотни миллионов по решению суда, но денежки возвращать не спешит, а исправно отправляет заработанное на счета австрийских банков, где, собственно, и сам вероятно отсиживается. А пока он становится фигурантом все новых и новых дел на родине. Однако скандальный бизнесмен все еще находится на свободе, хотя и успел уже пару месяцев провести в застенках СИЗО — как уверяют слухачи, благодарить за скорое освобождение от ареста стоит его «крышу» в судебной системе. Но поговаривают, что она «прохудилась» в последнее время. Не боится ли предприниматель, что иск к силовому ведомству может выйти ему «боком»?

Олег Макаревич, вероятно, мог затаить «обиду» на Главное СУ ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю после истории с подконтрольного ему РПК «Славянский», у которого намерены аннулировать лицензию на изготовление и сбыт алкогольной продукции после того, как на предприятии обнаружили откровенную «паленку». Сделать это пытаются не первый год, однако до поры до времени кубанское правосудие вставало на сторону олигарха. Ходили слухи, что у него имелись «нужные» связи в судейском корпусе. Но сейчас, видимо, не спасают даже они — на закате уходящего 2020 года Росалкогольрегулирование направила к компании заявление об аннулировании ранее выданных разрешений, а Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил ранее вынесенные решения нижестоящих инстанций, которые ничего незаконного в деятельности производства не обнаружили, сообщала «Версия» .

Помимо этого, как писала «Деловая газета.Юг» , на предприятии налоговики обнаружили масштабные финансовые нарушения. При этом во время выездной проверки у проверяющих УФНС случилась небольшая словесная перепалка с неким Виктором Позняком, который начал угрожать надзорщикам. А после, по невероятному стечению обстоятельств, неустановленные лица залили краской автомобиль, принадлежащий семье одного из инспекторов УФНС Краснодарского края, который присутствовал в составе проверки на РПК «Славянский». Такие методы работы у подчиненных Макаревича? Не исключено, что такой стиль ведения дел они могли перенять у своего скандального начальника.

В конечном счете руководство краевого ФНС обратилось за помощью в то самое Главное управление МВД России по Краснодарскому краю, с которым сейчас принялся судиться Макаревич. Силовики отреагировали сразу двумя уголовными делами — по факту повреждения автотранспортного средства (так и не было раскрыто), а также по факту применения насилия в отношении представителей власти со стороны того самого Виктора Позняка, писал «Блокнот» . За то, что полицейские «прижали» его подчиненного, Макаревич кинул им «ответочку» в виде иска?

Хотя, он может попытаться и просто «отбить» результаты проверки ФНС — в итоге с директора РПК «Славянский» захотели взыскать более 100 тысяч рублей ранее неуплаченного НДС. Кроме этого, по данным «Версии» , налоговики насчитали сокрытых налогов на предприятии аж на 400 млн рублей! В случае чего, с кого бизнесмен захочет «стрясти» эту сумму? Пока же остается ждать решение краевого суда по этому делу.

«Привет» из Европы

Резонансный налоговый скандал в свое время случился и с ОАО «Южная многоотраслевая корпорация», с которой ФНС списала 147,6 млн рублей неуплаченных налогов в 2018 году. Претензии налоговиков связаны с возвратом компанией НДС по крупным сделкам, но в компании факт неправомерности действий отрицают, писала «Деловая газета. Юг» https://www.dg-yug.ru/news/101992.html. А уж для того, чтобы денежки точно не отошли кому-то другому, вероятно фирму и решили позднее обанкротить.

Недоброжелатели приписывают разработку схем по уходу от уплаты налогов собственному «антиналоговому подразделению» олигарха — «Аудиторской фирме «М-Класс». Если это действительно так, то сотрудники этой компании трудятся в поте лица: в холдинге Макаревича насчитывается несколько десятков фирм, которыми он владеет как сам, так и через аффилированные лица. А налоговые скандалы то и дело сотрясают одну структуру за другой.

Так, у него накопилось долгов на 813 млн рублей в связи с банкротством ООО «Металлглавснаб». Последнее было признано банкротом еще в 2010 году. Суд выявил, что Макаревич и члены его семьи фактически вывели с предприятия активы, что и привело к его финансовому краху.

Но платить по счетам Макаревич не спешит. Вместо этого, он пополняет счет в австрийском банке, куда только за 2019 год отправил более 10 млн евро. И это несмотря на то, что, согласно решению краснодарского Октябрьского суда , его имущество и счета арестованы. О том, что денежки олигарха регулярными траншами отправляются за рубеж, следует из картотеки арбитражных дел .

Вывод денежных средств в Австрию может быть не случаен. Как утверждают авторы телеграм-каналы «Опричнина» , якобы одним из «крышующих» партнеров Макаревича называют бывшего вице-губернатора Кубани и действующего депутата ГД от СР Александра Ремезкова. А его дочка как раз проживаю в Вене. Там же, по слухам, сейчас удобно устроился и сам одиозный олигарх. Вот только австрийское законодательство весьма сурово к участникам коррупционных схем — если участие бизнесмены в них подтвердится, то он рискует быть высланным из своего европейского «убежища».

Это косвенно подтверждает и то, как он пытается «обелиться», подавая иски к российским СМИ, освещающим детали его бизнес-деятельности. Так, он успел «наехать» и на наше издание за статью «Макаревич-на-Кубани, или Кондратьев в ожидании» , опубликованную в декабре 2019 года и рассказывающую о возможных связях бизнесмена. Макаревич требует опровержения и защиты собственных чести, достоинства и деловой репутации. Кажется, или так Макаревич хочет просто «заткнуть» независимых журналистов, обличающих его спорные методы ведения бизнеса?

К слову, «прилетело» и нашим коллегам из издания УтроNews, которым также пришло «письмо счастья» от олигарха. Надеемся, все обойдется мирно, а то журналисту Денису Кулаге в свое время сломали челюсть как раз после того, как он писал о бизнесе Макаревича, сообщала «Комсомольская правда» .

«Собиратель» земель кубанских?

Но одними только прениями с налоговиками прославился Макаревич. Как утверждают авторы телеграм-канала ВЧК-ОГПУ , якобы некогда он был самым влиятельным человеком в крае, и его даже называли местным «ночным губернатором». При том действует, дескать, предприниматель в стиле «лихих» 90-х — ему приписывают чуть ли не доведение до гибели оппонентов, а также недружественное поглощение сельхозземель. Мол, по факту «бурной» деятельности предпринимателя в отношении него уже даже инициировали проверку по поручению самого Бастрыкина.

Биография Макаревича действительно имеет уголовный «душок» — по данным «Югополиса» , он уже успел провести пару месяцев в стенах СИЗО по подозрению в злоупотреблении полномочиями.

О стиле его работы красноречиво говорит история с краснодарскими фермерами, которые в 2016 году устроили «Тракторный марш на Москву», протестуя против действий подконтрольной Макаревичу «Сельскохозяйственной компании «Советская Кубань». Как сообщал «ВК Пресс» , охрана компании перекрывала дорогу фермерам на их участки, а главу фермерского хозяйства Алексея Волченко и его отца жестоко избили, их дом подожгли. Все в лучших старых традициях «бандитских» разборок?

Один из участников той конфликтной ситуации и вовсе погиб — как говорят, добровольно ушел из жизни фермер Николай Горбань, который в предсмертной записке указал на Макаревича, который «отжал у него землю и технику», писал «Собеседник» .

Одна из немногих фотографий Олега Макаревича из открытых источников

Однако в этой ситуации суд встал на сторону «Советской Кубани». И это был далеко не первый и единственный раз, когда региональные инстанции благоволили структурам Макаревича. Главными «защитниками» предпринимателя злопыхатели называли экс-зампреда Арбитражного суда Северо-Кавказского округа Якова Волкова и бывшего главу Краснодарского краевого суда Александра Чернова. Дескать, с их подачи региональные суды и принимали «нужные» Макаревичу решения. Однако в феврале 2019 года Чернов ушел в отставку, а осенью того же года года переехал в столицу Волков. Выходит, сейчас Макаревич не может «закрывать» все судебное поле?

Также за олигарха не раз вступался экс-губернатор Кубани и бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев. К слову, «развернулся» Макаревич именно при последнем, так что не исключено, что бывший губернатор мог покровительствовать скандальному предпринимателю. Тем более что тот отзывался о Ткачеве очень лестно. Наверно, не просто так?

Теперь Макаревичу, по всей видимости, покровительствует губернатор Вениамин Кондратьев, продолжающий отдавать «жирные» многомиллионные подряды приближенным бизнесменам, которые всегда «подставят плечо», например, во время предвыборных кампаний. Обо всех этих «подвязках» ранее подробно рассказывал The Moscow Post .

Судя по усиливавшемуся вниманию силовиков к его персоне, Макаревич, кажется растерял былое влияние. Да и высокопоставленные сотрудники судейского корпуса, с коими его связывали, уже покинули регион. Неужто скоро предпринимателя может оказаться в прицеле правоохранителей? И хотя он уже давно обосновался в Австрии, российское правосудие вполне может достать его и там.

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