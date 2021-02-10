Медики назвали симптоми раку, які схожі на застуду

Медики попереджають, що таке захворювання як рак горла складно виявити на ранніх стадіях, більш того його симптоми легко переплутати з іншою недугою.

Фахівці з Центрів лікування раку Америки (Cancer Treatment Centers of America) назвали симптоми раку, які схожі з застудою.

«Деякі симптоми раку горла, такі як біль в горлі або захриплий голос, аналогічні нездужанням, які можуть супроводжувати застуду», — пояснили експерти.

Крім цього існують і інші ознаки, які вказують на можливий розвиток раку горла, а саме:

затруднене ковтання і відчуття клубка в роті або горлі;

незначні зміни голосу;

біль у вусі або щелепи, крім того, може з’являтися кров з рота;

безпричинна втрата ваги і утруднене дихання.

«Симптоми раку горла можуть не проявлятися очевидно на ранніх стадіях хвороби. Нерідкі випадки, коли їх першим виявляє стоматолог або лікар, який займається лікуванням іншого захворювання», — повідомляють лікарі.