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Медики назвали симптоми раку, які схожі на застуду

10.02.2021

Медики попереджають, що таке захворювання як рак горла складно виявити на ранніх стадіях, більш того його симптоми легко переплутати з іншою недугою.

Фахівці з Центрів лікування раку Америки (Cancer Treatment Centers of America) назвали симптоми раку, які схожі з застудою.

«Деякі симптоми раку горла, такі як біль в горлі або захриплий голос, аналогічні нездужанням, які можуть супроводжувати застуду», — пояснили експерти.

Крім цього існують і інші ознаки, які вказують на можливий розвиток раку горла, а саме:

  • затруднене ковтання і відчуття клубка в роті або горлі;
  • незначні зміни голосу;
  • біль у вусі або щелепи, крім того, може з’являтися кров з рота;
  • безпричинна втрата ваги і утруднене дихання.

«Симптоми раку горла можуть не проявлятися очевидно на ранніх стадіях хвороби. Нерідкі випадки, коли їх першим виявляє стоматолог або лікар, який займається лікуванням іншого захворювання», — повідомляють лікарі.

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