Ишаева могут отправить в тюрьму на семь лет

Об этом сообщает корреспондент The Moscow Post .

Для второго фигуранта Геннадия Кондратова прокуратура просит четыре года. Оглашение приговора Ишаеву и Кондратову назначено на 16 февраля в 11:00.

Следствие считает, что в 2014 году Ишаев на посту вице-президента и советника президента ПАО «НК «Роснефть» организовал заключение с ООО «Бейс» (аффилированное с ним) договора аренды помещения нежилого типа под офис по завышенной стоимости. Это все делалось с целью хищения средств. В результате установлено, что в период с июля 2014 по март 2019 года Кондратов перечислял в ООО «Бейс» плату за аренду, растратив вверенные ему деньги ПАО «НК «Роснефть» на сумму более 7,5 млн руб. Сумма ущерба «Роснефти», по сообщению СМИ, – более 20 млн рублей.

Ишаева задержали и арестовали в 2019 году за мошенничество. Он не признал свою вину, но по заявлению адвоката, возместил вмененный ему изначально ущерб в 5,7 млн руб.

Подписывайтесь на наши каналы ЯНДЕКС.ДЗЕН , ПУЛЬС , GOOGLE NEWS