ЦБ сможет оперативно арестовывать активы недобросовестных банкиров

Ужесточение законодательства для контролирующих финансовые организации лиц позволит избежать преднамеренного банкротства, считают в Госдуме.

Государственная дума во втором чтении приняла законопроект о расширении полномочий Центробанка в отношении собственников банков, страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов в случаях, когда есть признаки преднамеренного банкротства.

В пояснительной записке отмечается, что разработка документа вызвана сложностью судебных процессов, связанных с сокрытием контролирующими лицами имущества при привлечении их к субсидиарной ответственности. Теперь Банк России сможет оперативно реагировать и накладывать обеспечительные меры на денежные средства, ценные бумаги и недвижимость топ-менеджмента до подачи в суд заявления о привлечении их к субсидиарной ответственности или к ответственности в виде взыскания убытков.

По словам вице-спикера ГД Ирины Яровой, которая является одним из соавторов документа, сейчас ЦБ лишен такой возможности, что позволяет собственникам скрывать свое имущество и выводить активы за рубеж, нанося ущерб интересам граждан и государства.

Кроме того, впервые дается законодательное определение контролирующего лица, что «необходимо для понимания контроля финансовой дисциплины, полномочий и процедур принятия решений, влияющих на финансовое состояние организации».

Банк России будет формировать перечень контролирующих лиц и оперативно уведомлять их о включении в него. Эти сведения будут направляться в Росфинмониторинг. Ко второму чтению в законопроект внесли поправки, согласно которым контролирующие лица смогут оспорить свое включение в перечень регулятора. Для этого в Центробанке будет создана специальная комиссия по рассмотрению жалоб на постоянной основе.

Законопроект № 909987-7 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения ответственности лиц, контролирующих финансовую организацию

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