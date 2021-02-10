Вор в законе Тенго Потийский отрекся от статуса и поклялся судье и «всем святым»

В Липецком областном суде уроженец Грузии Тенгиз Гигиберия, обвиняемый по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), отрекся от статуса вора в законе и поклялся судье и «всем святым» покончить с преступлениями и вернуться в семью.

Об этом сообщает Gorod48.

По данным издания, в ходе следствия фигурант дела, известный в криминальном мире как Тенго Потийский, не признавал вину и отказался от дачи показаний.

Обращаясь к судье, он заявил: «Ваша честь, я со всем согласен, я признаю свою вину, все правда, что сказал гражданин прокурор. Я с 1996 года коронован как вор в законе (…). Вину признаю, хотите, меня наказывайте. Я прошу все сделать быстро, мне тяжело. Нет необходимости вызывать свидетелей, вынесите мне приговор».

Подсудимый рассказал, что стал вором в законе с апреля 2019 года, но никак не проявлял свой статус, не распоряжался «общаком», никому не раздавал криминальных званий, не участвовал в разрешении конфликтов между осужденными в елецкой колонии. Тенго также поведал о своих «статусных татуировках» — одна из них «Мой дом — тюрьма», но, по его словам, он не имел понятия о том, что они означают.

Гигиберия отсидел 17 лет за незаконное хранение оружия, разбой и убийство, за это время на него было наложено более 300 взысканий за нарушение правил отбывания наказания. Из материалов уголовного дела следует, что заключенные отчисляли на его содержание от одной до четырех тысяч рублей ежемесячно.

По словам подсудимого, с того времени, как вышел антиворовской закон, все его мысли только о том, как освободиться.

«Заявляю вам от всей души, никакими преступными действиями не заниматься. У меня есть двое малых детей, которых я вживую ни разу не видел. Они выросли. Я просто хочу им объяснить, почему я не был с ними, почему они без меня росли. Пусть никто не думает, что я лукавлю. С 2019 года у меня не было мысли заниматься преступными действиями. Все, что я хочу, — освободиться», — сказал Гигиберия.

Судья его спросила, как происходит раскоронование вора в законе. На это подсудимый ответил: «Или кто-то говорит, что ты не вор, или ты сам говоришь».

«Каким образом? Встал утром и прокричал: «Я не вор!»?» — спросила судья. Тенго Потийский ответил, что это автоматически сообщается другим авторитетам.

«Я собирался это делать, когда освобожусь. Хотел увидеть воров. Я хотел освободиться и заниматься своими делами. Если какое-то чудо случится и я освобожусь, я вам слово даю — преступной деятельностью не заниматься и жить со своей семьей. Ваша честь, я порядочный человек и клянусь всем святым», — сказал подсудимый.

Тенго Потийскому грозит до 15 лет лишения свободы.