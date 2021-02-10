Россия будет хранить устойчивость Рунета

Об этом сообщает корреспондент The Moscow Post .

Инициаторами выступили глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн и первый зампред комитета Сергей Боярский.

Суммы взысканий варьируются для юридических лиц варьируются от 20 тысяч до 700 тысяч рублей. В некоторых случаях могут установить ответственность и приостановить деятельность. Если же замечено повторное нарушение, то штрафы для юрлиц составляют от 60 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.

Проектом предполагается введение штрафов для владельцев инфоресурсов за санкции в отношении российских СМИ и граждан в размере от 50 тыс до 3 млн рублей. Повторное нарушение грозит взысканиями для граждан в размере от 200 до 300 тысяч рублей; для должностных лиц — от 500 до 700 тысяч; для юрлиц — от 1,5 до 3 млн рублей.

В области персональных данным проектом предполагается двукратное увеличение штрафов. Максимально нарушитель может отдать 500 тысяч рублей. Незаконная обработка персональных данных влечет за собой штраф для граждан в размере от 2 до 6 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч, для юрлиц – от 60 до 100 тысяч. Другой вопрос, если обработка персональных данных несет уголовно наказуемое деяние.

Предлагается ввести повышенную ответственность за повторное нарушение. Гражданам грозит от 4 до 12 тыс рублей, должностные лица могут лишиться от 20 до 50 тысяч рублей, ИП – от 50 до 100 тысяч, а юрлица от 100 до 300 тысяч рублей. Обработка персональных данных должна быть зафиксирована письменно, осуществляться только с согласия их владельца, и если такого не происходит, то штрафы для граждан в от 6 до 10 тысяч рублей; для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей; для юрлиц – от 30 до 150 тысяч рублей. Повторное нарушение грозит увеличенными штрафами.

В случае, если оператор персональных связей не выполняет обязанности, установленные на законодательном уровне, могут штрафовать: для граждан от 1,5 до 3 тысяч рублей; для должностных лиц – от 6 до 12 тысяч рублей; для ИП – от 10 до 20 тысяч рублей; для юрлиц – от 30 до 60 тысяч рублей.

Подписывайтесь на наши каналы ЯНДЕКС.ДЗЕН , ПУЛЬС , GOOGLE NEWS